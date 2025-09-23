Bobři ničí stromy v povodí Moravy. Vodohospodáři je budou bránit speciálními nátěry

Mladé stromy u řeky Moravy v Olomouci poškozují bobři. Povodí Moravy nechá jejich kmeny ošetřit speciálním nátěrem, který by měl hlodavce odradit, říká mluvčí vodohospodářů Jana Kučerová.

Bobři se usadili v ramenech řeky, ve městě i v pískovnách (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Stromy budeme natírat speciálním přípravkem s obsahem křemičitého písku, který bobrům nedělá dobře na zuby, a proto se stromu vyhnou,“ uvedla mluvčí Jana Kučerová.

Nátěr aplikují v nejbližších možných dnech. Přesný termín závisí na počasí: v průběhu aplikace a přibližně dva dny po ní nesmí pršet.

Bobři se usadili v ramenech řeky, ve městě i v pískovnách. Jejich aktivitu začal místní magistrát znovu monitorovat po povodních v roce 2024. Zvířata už zdevastovala několik zahrad a pozemků. Přesto je obyvatelé Olomouce mají rádi.

„Bobra nelze přelstít. Je to velmi mazané zvíře, dokáže být velmi naštvané, činorodé, vynalézavé,“ vysvětluje vedoucí odboru životního prostředí olomouckého magistrátu Petr Loyka.

„Když odstěhujeme bobry, přistěhují se další, protože využijí jejich životní prostor,“ dodává.

Lidé, kteří nahlásí škodu na svém pozemku, dostanou náhradu za škodu způsobenou chráněným zvířetem.

