Borovice na Třeboňsku a Písecku ničí lýkožrouti. Proti těmto škůdcům zatím není spolehlivá ochrana

Tři druhy lýkožrouta stále víc ohrožují borovicové lesy na několika místech v republice. Kvůli suchu těchto škůdců v posledních letech výrazně přibylo například na Třeboňsku a Písecku, ale také v Polabí a na jižní Moravě. Oslabené stromy jsou pro tyto brouky snadnou kořistí. Spolehlivá ochrana proti nim ale zatím neexistuje. Snaží se ji najít jihočeští vědci. Písek 23:50 13. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Borovice napadá nejen lýkožrout borový (na obrázku), ale také vrcholkový a Orthotomicus | Zdroj: Shutterstock

„Tady po odloupnutí kůry vidíte typický požerek lýkožrouta borového, který napadá vyloženě jen borovice,“ ukazuje jednatel Lesů města Písku Václav Zámečník.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Stromy napadené lýkožroutem borovým si v lese na Písecku prohlédla Jitka Cibulová Vokatá

Borovice napadá nejen lýkožrout borový, ale také vrcholkový a Orthotomicus. „Na 100 procent borovic, které usychají, nebo je povalí vítr, je napadených. Někde zřejmě bylo sušší podloží, tak borovice usychá rychleji, někde s tím bojuje o něco delší dobu. Ale v zásadě je to po celých Píseckých horách,“ říká Zámečník.

Když tento druh kůrovce napadne borovici, pozná se to velmi obtížně. „Při napadení klasickým lýkožroutem smrkovým nacházíme drtinky a vletové otvory, kdežto u borovice to není tak zřetelné. Všimneme si spíš, až když ten strom začne opravdu chřadnout nebo smolit,“ popisuje.

Spolehlivá ochrana proti těmto broukům zatím neexistuje, proto zbývá lesníkům jen jediné, zdůrazňuje Zámečník: „Porazit buď už suchý, nebo chřadnoucí strom. Většinou je už pozdě, protože kůrovci jsou dávno pryč.“

Jihočeský výzkum

Dalšímu rozšiřování lýkožroutů na borovicích by měl zabránit výzkum jihočeských vědců. Snaží se vytvořit metodiku ochrany proti tomuto škůdci.

Po kůrovcové kalamitě dostal příležitost klikoroh borový. Jihočeští vědci ho chytají do nové pasti Číst článek

„Testujeme různé druhy stromových lapáků, načasování jejich přípravy a další metodiky,“ uvádí entomolog Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích Petr Doležal.

Vědci testují i feromonové odparníky. „Je třeba pečlivě namíchat směs feromonů, na kterou budou právě daní kůrovci reagovat, protože ta směs je specifická pro každý druh. Feromonové odparníky na borovice jsou v omezeném množství dostupné na trhu proti několika druhům lýkožroutů, ovšem účinnost je různá a my se snažíme dát praktické doporučení, co by bylo nejlepší využívat,“ dodává Petr Doležal.

I když v posledních letech lýkožroutů na borovicích výrazně přibylo, zatím nezpůsobili nikde kalamitu. Potenciální nebezpečí ale vidí i Lesy České republiky. Proto výzkum jihočeských vědců financují.