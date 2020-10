Borůvky na konci října? V lesích na mnoha místech rostou a jsou sladké jako v létě

Knedlíky nebo koláče s čerstvými borůvkami si spojujeme hlavně s létem a prázdninami. Jestli ale vyrazíte do lesů na Vysočině, můžete si je udělat i teď. I když je konec října, borůvky tam právě dozrávají.

„To jsou borůvky,“ konstatuje pan Jiří. Se svým psem si vyšel do lesa. Borůvky na konci října pro ně byly velkým překvapením. „Krásné, nádherné, veliké.“

Konvičku s sebou

Čtrnáctiletý Fanda chodí do lesa celý týden a už sbírá potřetí: „S jednou babičkou do pytlíku, s druhou do konvičky.“ Borůvky jsou sladké, chutné jako v létě.

„Borůvkové knedlíky a taky borůvkovou marmeládu,“ odpovídá Fanda na otázku, co z nich bude dělat. Borůvky rostou v místech, kde se letos na jaře těžilo dřevo. Ještě teď jsou tam hromady větví.

Regenerace poničených rostlin

Právě těžba dřeva může být podle Václava Hlaváče z Agentury ochrany přírody a krajiny důvodem, proč borůvčí plodí na konci října. „To je pro ty rostliny typické. Na jaře to bylo poničené, teď to zregenerovalo a tím pádem se to posunulo do pozdějších fází.“

Ve vyšších polohách podle odborníka borůvky dozrávají na konci září. Na Vysočině jde o něco zcela neobvyklého.

Borůvky, konec října na Vysočině | Foto: František Jirků | Zdroj: Český rozhlas