Bouře jsou v důsledku klimatické krize intenzivnější. Současná stupnice hurikánů nedostačuje

V současné době se pro klasifikaci síly větru v hurikánech nejvíc používá Saffirova-Simpsonova stupnice, která má pět kategorií. Nejvyšší stupeň znamená rychlost větru přes 70 metrů za sekundu. Důsledky takového hurikánu jsou většinou katastrofální.

Podle vědců Michaela Wehnera a Jamese Kossina ale za posledních deset let přibylo bouří, v nichž vítr dosahuje ještě extrémnějších rychlostí a navrhují proto současnou stupnici rozšířit o novou kategorii pro hurikány o síle nad 85 metrů za sekundu.

Mezi takové bouře patří třeba hurikán Katrina z roku 2005, který zasáhl americké New Orleans nebo portorická Maria z roku 2017. Do šesté kategorie by Wehner a Kossin zařadili třeba tajfun Haiyan, který si v roce 2013 na Filipínách vyžádal více než šest tisíc obětí. Nebo také hurikán Patricia, jenž v roce 2015 dosáhl maximální rychlosti až 96 metrů za sekundu, uvádí The Guardian.

„V Atlantiku ani v Mexickém zálivu se zatím žádný takový nevyskytl, ale jsou tam příznivé podmínky pro kategorii 6. Můžeme mluvit o štěstí. Doufám, že k tomu nedojde, ale je to spíš loterie. Víme, že tyto bouře už zesílily a budou zesilovat i nadále,“ řekl Wehner, který působí v Lawrence Berkeley National Laboratory ve Spojených státech.

Podle statistik se celkový počet hurikánů v důsledku klimatické krize nezvyšuje, ale jejich síla je za posledních 40 let satelitních záznamů celkově daleko větší. Děje se tak hlavně kvůli rostoucím teplotám oceánů a atmosféry.