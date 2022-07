V sobotu Česko zasáhnou bouřky, vysoké teploty ale vydrží i přes víkend. Na Moravě bude až 34 stupňů

Ve věku 35 let zemřela nejstarší panda na světě. Žila v parku v Hongkongu

An An žil dlouhá léta v Ocean Parku se svou pandí partnerkou Ťia Ťia, která byla zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejstarší panda chovaná v zajetí. Zemřela v roce 2016 ve věku 38 let.