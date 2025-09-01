Březová bojuje s přemnoženými divočáky. Odstřel ve městě není možný, hasiči je budou plašit

Březová u Sokolova se potýká s přemnoženými divokými prasaty. V obci zvěř budou plašit místní hasiči střelbou z poplašných pistolí. „Nemůžeme pozvat nějakého soukromého lovce a zaplatit mu, aby nám tady udělal odstřel,“ vysvětlil pro Český rozhlas Karlovy Vary starosta Jaroslav Bělíček (nez.).

Březová (Sokolovsko) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Prase divoké

Hasiči budou v obci pravidelně hlídkovat a plašit divočáky (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Přemnožená divoká prasata přicházejí v Březové u Sokolova i během dne do centra města. Hasiči budou na místě pravidelně hlídkovat a divočáky plašit střelbou z poplašných pistolí. Lov divoké zvěře není přímo v obcích možný z bezpečnostních důvodů, řekl starosta Bělíček.

Na hradě Hartenberg chtějí obnovit zaniklou kašnu, archeologové hledají její přesnou polohu

Číst článek

„Stejně jako všichni ostatní, i my musíme dodržovat zákon, takže si nemůžeme pozvat nějakého soukromého lovce a zaplatit mu, aby nám tady udělal odstřel,“ vysvětlil starosta.

„V zastavěné části obce musí být vystaveno zvláštní povolení, kdy zde může dojít ke střelbě,“ dodal.

Václav Malý, jkd Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Příroda

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme