Březová bojuje s přemnoženými divočáky. Odstřel ve městě není možný, hasiči je budou plašit
Březová u Sokolova se potýká s přemnoženými divokými prasaty. V obci zvěř budou plašit místní hasiči střelbou z poplašných pistolí. „Nemůžeme pozvat nějakého soukromého lovce a zaplatit mu, aby nám tady udělal odstřel,“ vysvětlil pro Český rozhlas Karlovy Vary starosta Jaroslav Bělíček (nez.).
Přemnožená divoká prasata přicházejí v Březové u Sokolova i během dne do centra města. Hasiči budou na místě pravidelně hlídkovat a divočáky plašit střelbou z poplašných pistolí. Lov divoké zvěře není přímo v obcích možný z bezpečnostních důvodů, řekl starosta Bělíček.
„Stejně jako všichni ostatní, i my musíme dodržovat zákon, takže si nemůžeme pozvat nějakého soukromého lovce a zaplatit mu, aby nám tady udělal odstřel,“ vysvětlil starosta.
„V zastavěné části obce musí být vystaveno zvláštní povolení, kdy zde může dojít ke střelbě,“ dodal.