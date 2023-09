Pálení slámy po sklizni je zakázané kvůli riziku vzniku požárů. Podle vědců ale zvyšuje výnosy pole

Získávání dat z půdy je chemický proces, u kterého je zapotřebí analyzovat vzorky slámy odebrané ze všech tří polí a následně je porovnat. Vzorek se extrahuje pomocí trubky, které se říká sondovací tyč. Vzorky na žabčickém poli odebírá Vladimír Smutný z Ústavu agrosystémů a bioklimatologie agronomické fakulty Mendelovy univerzity.

„Nejprve zarazím sondovací tyč do půdy, abychom odebrali půdní vzorky, které potom v laboratoři rozborujeme na obsah uhlíku v půdě. Vrstvy se řadí na 20 až 30 centimetrů, 10 až 20 centimetrů a vrstvu povrchovou,“ vysvětluje Smutný.

Vědci z Mendelovy univerzity na tomto poli už od roku 1970 dělají pokusy. Na jedné třetině pole po sklizni odvezou slámu, na druhé třetině pole ji zapraví do půdy a na třetí třetině ji spálí.

„Je to dlouhodobý pokus a chceme vědět, jak se nám to odrazí v obsahu uhlíku v půdě. Uhlík je důležitý z pohledu vodostálosti, aby půda zůstala kyprá, ale zároveň byla schopna přijímat vodu, když přijdou třeba větší přívalové deště. A zároveň, aby v době sucha dokázala rostlina lépe hospodařit s vodou,“ dodává Smutný.

Vzorky zeminy, na které vědci spálili slámu, se poté odvezou do laboratoře Agrolab v Troubsku u Brna. Zde je zpracovává Edita Štylárková, vedoucí laboratoře.

„Zeminu musíme nejprve usušit a potom rozetřít ve vodním mlýně. Navážeme si půl gramu toho původního vzorku a budeme oxidovat pomocí dichromanu a kyseliny sírové. Vzorky naředíme destilovanou vodou. Přidáme indikátor fenantrollin. Přidá se mohrová sůl a zamíchá se magnetickým míchadélkem,“ popisuje Štylárková pracovní postup.

Vzniknou tři kádinky, u kterých se díky všem těmto chemikáliím změnila barva ze zelené na červenou. Spotřebu těchto látek zasadí do vzorečku a vypočítá, kolik je v té které zemině uhlíku.

Hodnoty vyhodnocuje Tamara Dryšlová z Mendelovy univerzity. „Na odvezené slámě je obsah celkového oxidovatelné uhlíku přibližně kolem jednoho procenta. A sláma zapravená nebo pálená, tam jsou přibližně 1,3 procenta. Nejvyšší výnosy zrna jsou po té slámě pálené, potom po slámě zapravené a nejnižší výnosy jsou dosahovány na slámě sklizené,“ říká Dryšlová.

Konkrétní hodnoty se na různých polích mohou lišit. Dlouhodobě se ale ukazuje, že pálení slámy, podobně jako její zaorání do půdy, zvyšuje množství uhlíku a odráží se to i na úrodě. Sláma se ale pálit nesmí. Vědci proto zemědělcům nemohu doporučit, aby tento postup převzali. Rozhodně by ale měli po sklizni vracet do půdy organické látky.