Poloostrov pro ptáky, víc vody pro ryby. Židlochovice a Vojkovice spojuje nový povodňový park

Při stavbě to vypadalo, jako kdyby bagry jen přehazovaly kopce hlíny. Teď už je výsledek vidět – mezi Židlochovicemi a Vojkovicemi na Brněnsku vznikl povodňový park s novým slepým ramenem řeky Svratky. Rozsáhlé zhruba desetihektarové území se stovkami nových stromů a tisícovkami keřů se zazelená až na jaře. Už teď se ale lidé můžou dostat k řece blíž. Brno 19:38 13. prosince 2023 Větší část lokality na novém poloostrově je kvůli keřům určená pro úkryt zvěře a hnízdění ptáků | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Co si pamatuju od malička, tady bylo jenom pole, na střídačku tu rostla řepka, slunečnice, obilí,“ vyjmenovává nezávislý starosta Židlochovic Jan Vitula. Stojí pod úrovní silnice za protihlukovým valem, který ztišuje, i když ne úplně, ruch neustálého provozu.

Koryto řeky Svratky u Židlochovic na Brněnsku teď mnohem víc vypadá jako na starých mapách. Město na deseti hektarech vytvořilo povodňový park se slepým ramenem a jezírkem

Město některé pozemky kvůli proměně vykoupilo, teď jím můžou lidé pohodlně přecházet po nové pěšině a nemusí tak z Židlochovic do Vojkovic chodit po silnici.

Když si člověk stoupne na pěšinu zhruba pod úrovní čerpací stanice zády k Vojkovicím a dívá se po proudu řeky, po pravé straně vidí, jak se od řeky Svratky odpojuje slepé rameno a vytváří nový poloostrov. Řeka tak už neteče jenom rovně. Ale žádné meandry to nejsou, neklikatí se přesně tak jako na starých mapách.

„Meandrování by tady zabíralo mnohem víc místa, než jsme měli k dispozici mezi řekou a silnicí. Takto by to ale mohlo být v území výš na řece, jsou na to nějaké studie, ale to jsou jiné projekty,“ upozorňuje jeden z autorů projektu proměny území Tomáš Havlíček.

Novou podobu lokality navrhovali s ohledem na zvířata. Vysázené dřeviny na poloostrově mají být útočištěm pro hnízdící ptáky, pro další jsou nachystané dřevěné budky na stromech. „Jsou tam vysázené šípky a různé trnky, aby se tam člověk nedostal. V průběhu stavby se tu začali objevovat ptáci, které jsme tu vídali, ale spíš výjimečně. Viděl jsem volavky a asi i luňáka,“ říká Vitula.

Na koupání, rybaření i posezení

Spokojení jsou podle něj také rybáři, protože po úpravách se zvedla hladina řeky o zhruba 30 procent a ve vodě přibylo ryb. „Řeka se začala chovat úplně jinak. Tím, že jsme tu měli kvůli změně klimatu problém s vysychajícími studnami, tak věříme, že se to teď promítne i do úrovně spodní vody, kterou teď lépe zadržujeme v krajině,“ dodává starosta.

Židlochovice dokončily povodňový park, pomůže zadržet vodu v krajině | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Blíž k Židlochovicím je taky malé jezírko. Stojí na něm dvě mola, z jedné strany je vysypaný přístup jakoby z pláže. „Je to navržené tak, aby se tam dalo vlézt. Jestli se v tom lidé budou koupat, určitě nikomu bránit nebudeme,“ podotýká Vitula.

Podél pěšiny jsou taky pevně umístěné lavičky. „Posezení je zapuštěné do břehu, aby ho voda neodnesla, kdyby přišly nějaké povodně. Do celého území se voda může rozlít a nenapáchá škody,“ vysvětluje Havlíček.

Vedení města myslelo, že je stavba povodňového parku bude stát asi 100 milionů korun, v soutěži se nakonec dostali na 60 milionů. Podle Vituly teď řeší i starostové dalších obcí v okolí, že by k podobným úpravám podél Svratky i dalších toků přistoupili.

U řeky Svratky je vytvořené i jezírko s moly vhodné ke koupání. Okolo vede pěšina pro pěší i cyklisty | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas