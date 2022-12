Fotbalová Bundesliga zezelená. Od příští sezony bude dohlížet na svou uhlíkovou stopu

Letošní mistrovství světa zvýraznilo téma udržitelnosti ve fotbale. Na rozdíl od Mezinárodní federace FIFA a katarských pořadatelů, které experti na klima kritizují za falešné lakování turnaje nazeleno, chce německá fotbalová Bundesliga reálné výsledky. Od příští sezony bude dohlížet i na uhlíkovou stopu. Jeden klub s tím začal už před lety – Wolfsburg chystaná pravidla dávno splnil. Od stálého zpravodaje Wolfsburg 15:22 5. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volkswagen Arena v německém Wolfsburgu | Zdroj: Profimedia

Volkswagen Arena se na první pohled neliší od jiných stadionů. Stejně jako celá wolfsburská automobilka, která je hned naproti přes silnici, ale prochází dlouhou proměnou – směrem ke klimatické neutralitě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž z německého Wolfsburgu.

„Stadion je takový mikrovesmír, ve kterém se dá udržitelnost krásně ukázat. V tomhle má fotbal velkou příležitost. I samotní fanoušci, hlavně dospívající generace, na to kladou stále větší nároky,“ říká Nico Briskorn, který ve fotbalovém Wolfsburgu řídí oddíl pro společenskou odpovědnost firmy.

Dále popisuje, že všechen proud mají z obnovitelných zdrojů, celý svaz využívá jen LED osvětlení, sází na recyklaci a plánuje toho ještě spoustu.

„Teď investujeme hlavně do fotovoltaiky a stavíme dobíjecí stanice pro elektroauta. Ale pak jsou tu i nenápadnější věci. Na stadionu jsme rozšířili nabídku veganských produktů a pořádáme klimatické dny – fanoušky nabádáme, aby na zápas pro jednou vyrazili na kole,“ dodává Briskorn.

Moderní fotbalový stánek, nebo Atlantida? Vědci kritizují stavbu stadionu pro Beckhamův klub Číst článek

Samotný tým jezdí na zápasy hlavně vlaky anebo elektroauty – pochopitelně od svého hlavního sponzora. Osudy Volkswagenu a místního klubu jsou těsně provázané.

Upozornit a inspirovat

„Jednak takříkajíc děláme své domácí úkoly, abychom splnili cíle. Ale taky je nám jasné, že fotbal má opravdu mimořádnou roli, které chceme využít. Snažíme se komunikovat s veřejností a na tohle téma ji nejen upozornit, ale taky inspirovat,“ míní Briskorn. Podle něj se také přístup lidí mění – odráží se v něm i společenské změny.

„Začali jsme s tím brzo, už před deseti lety. U fanoušků to tehdy vzbudilo spíš jen zájem o celý problém, ne hned nadšení, protože společnost to tenkrát ještě neřešila. Ale teď už vidíme, že se o to aktivně zajímají. Nabízíme třeba klimajízdenku, díky které se jim vyplatí jezdit na zápasy veřejnou dopravou. U zboží na e-shopu zase počítáme jeho uhlíkovou stopu. Hledáme způsoby, jak diváky do tohoto procesu zahrnout. Na našem internetovém obchodě to využívá 10 procent fanoušků – celkem dobrý výsledek,“ popisuje ředitel.

Angličané porazili na mistrovství světa Senegal a zahrají si čtvrtfinále proti Francii Číst článek

Sázka na ekologii je vidět i v kamenném obchodě. V nabídce jsou bioprodukty – a třeba i v oficiálních dresech je recyklovaný polyester. Podobné změny teď má zavést i zbytek Bundesligy.

O změnu dlouhodobě usiluje třeba záložník Unionu Berlín Morten Thorsby – který založil iniciativu We Play Green.

„Sport to musí řešit ze tří důvodů. Za prvé má morální odpovědnost – měl by upozorňovat na výzvy, které tu máme. Za druhé – sport nemůže fungovat, pokud nefunguje společnost. Hezky jsme to viděli za pandemie. No a zatřetí – změny klimatu můžou ohrozit i celý sport, pokud se nezměníme. Už teď nám to ukazují povodně a extrémní vedra. Proto bychom to měli brát vážně,“ uvádí Thorsby v rozhovoru pro norský projekt Idrettsledelse. Jak je to s udržitelností ve fotbale v Česku, tomu se budeme věnovat v následujících dnech.