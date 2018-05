Začala sezona housenek z jižní Asie. Zavíječi požírají buxusy, nejvíc v Praze a na Moravě

„Toto vypadá, že bude muset jít pryč. Asi se to bude muset dosázet. Pokud tam ta housenka pořád je – a vidíme, že je, tak stejně i to mladé sežere,“ ukazuje strádající keře na zahradě Jana Jarošová z Dolan nedaleko Olomouce.

Hodování zavíječe děsí nejen mnoho zahrádkářů, ale i rostlinolékaře Jaroslava Roda. „Je to pohroma,“ říká lakonicky.

Český chmel a slad ohrožuje sucho i úbytek půdy. O rostlinu je ve světě velký zájem Číst článek

Podle něj je důležité, aby zahrádkář housenku zavíječe poznal. „Jsou to zelené housenky s černými pruhy, tak jako bělásek zelný. Jsou podobné, ale menší. Problém je v tom, že člověk to vidí velice pozdě. Žír těch housenek začíná zevnitř, to ještě není vidět, a v tu dobu se musí keře ošetřovat. Chodit prohlížet, koukat dovnitř, a když tam uvidíte housenky, okamžitě udělat nějaké to ošetření. A je jedno jakým přípravkem, insekticidním samozřejmě,“ popisuje Rod.

Bílý, velký motýl

A přidává i popis motýla zavíječe: „Ti motýli jsou hezcí. Jsou bílí, dost velcí a mají hnědě lemovaná křídla.“

Housenky pečlivě po celé republice monitoruje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

„Pro tyto účely naši inspektoři od letoška monitorují výskyt zavíječe a na rostlinolékařském portálu je mapa, která neuvádí, jestli je tam hodně nebo málo housenek, ale uvádí, jestli je vhodný termín na aplikaci, nebo ne. Uživatel by to nicméně neměl slepě využívat, ale vždycky by se měl na ten svůj keř podívat,“ uvedl ředitel Odboru ochrany proti škodlivým organismům Jakub Beránek.

Domovinou zavíječe zimostrázového je východní Asie. Jak se dostal do Evropy, rostlinolékaři nevědí. S velkou pravděpodobně to bylo při mezinárodním obchodu s rostlinami. Poprvé housenku zachytili v Porýní v roce 2006.