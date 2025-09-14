Bývala maskotem brněnského hokejového týmu. Teď je medvědice Kometa hvězdou v Rusku
Brněnská lední medvědice Kometa je v ruské zoo v Rostově na Donu za hvězdu. Před pěti lety porodila samičku, která nyní žije v Moskvě. Bratr Komety Nanuk je naopak v Belgii, také on měl potomka. Ten momentálně žije na Ukrajině. Informace o životech potomků brněnské medvědice Cory pochází od tamních zoo.
Kometa a Nanuk se Coře jako medvědí dvojčata narodila na podzim 2012. Tehdy byla v brněnské zoo hlavní atrakcí a výrazně zvyšovala návštěvnost.
Veřejnost vybírala i jména dvojčat, do hlasování na internetu se zapojilo přes 107 000 lidí. Mláďata se dokonce stala maskoty brněnského hokejového týmu.
Ze zoo v druhém největším městě Česka odcestovala Kometa na jaře 2014 do Rostova na Donu, kde je dosud. „Má vynikající podmínky: prostorný výběh, velký a hluboký bazén, generátor ledu, který vytváří sníh po celý rok,“ uvedlo zařízení.
„Medvědice si od dětství ráda hraje s hračkami - plastovými kužely, sudy, míčky, zejména ve vodě. Miluje rybí olej a vodní melouny. Ráda chytá a jí živé pstruhy, které vypouštějí do jejího bazénu,“ uvedla zoo.
Sněhobílá kráska
V listopadu 2020 se Kometě a jejímu partnerovi narodilo mládě, v zoo to tehdy byla velká sláva, protože mládě ledního medvěda se tam narodilo po 32 letech. Šlo o samici, která dostala jméno Aika.
„Jméno medvědice bylo odvozeno od jmen rodičů - Aion a Kometa. Medvědice se ukázala jako dobrá matka. Mládě sama krmila a vychovávala. V dubnu 2023 se Aika přestěhovala do moskevské zoo,“ uvedlo zařízení. V zoo v hlavním ruském městě žije potomek Komety dosud.
V Rostově na Donu zároveň doufají, že Kometa bude mít v roce 2026 další vrh. „Zaměstnanci i návštěvníci zoo v Rostovu milují sněhobílou krásku! Je průvodkyní všech výletních tras,“ popsalo zařízení.
Geneticky důležití jedinci
Bratr Komety Nanuk se o několik měsíců později než Kometa stěhoval z Brna do zoo v ukrajinském Nikolajevu. Na Ukrajině měl s tamní samicí také potomka – samici, která dostala jméno Smetanka. Ta v Nikolajevu je dosud.
Nanuk se ještě před napadením Ukrajiny Ruskem přestěhoval do belgické zoo Wild World Safari v Aywaille, kde žije se samicí Qanik.
„Do Belgie byl přemístěn proto, že ho program EAZA Ex Situ Programme pro lední medvědy doporučil k spárování s Qanikou. Oba medvědi jsou geneticky velmi důležití pro populaci ledních medvědů. Stejně tak i jejich potomci,“ uvedl Ronald Renson z belgické zoo.
Odchov ledních medvědů v zajetí je mimořádně složitý. Medvědice Cora v brněnské zoo poprvé zdárně porodila v roce 2007, tehdy přivedla na svět Billa a Toma. Už tehdy to v Brně způsobilo „medvídkománii“. V roce 2015 pak přišla na svět ještě medvědice Noria.
Lední medvědi jsou součástí programu pro zachování druhů, který koordinuje chov ohrožených druhů napříč evropskými zoo. Určuje, kde se zvířata narodí, kam se přesunou a s kým se mohou pářit, aby se zachovala genetická rozmanitost.