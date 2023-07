Čapí unikát. Místo hnízda vysoko na stromech si čápi černí postavili hnízdo na zemi, mají tam dvě mláďata

Čápi černí jsou obvykle plaší a svá hnízda si staví vysoko na stromech, kde jsou špatně dohledatelná. Jeden pár na Vysočině ale mladé vychovává v jehličí pod stromy malého lesíku nedaleko dálnice D1.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na Žďársku si čápi černí postavili hnízdo na zemi, jde o unikát

„Je to velmi unikátní. Možná že v rámci Evropy už takové hnízdění bylo zaznamenáno, ale v Česku je to poprvé,“ upozorňuje ornitolog Aleš Toman.

Na hnízdo narazila houbařka. „Při procházení zbytku lesa, který zůstal mezi dálnicí a silnicí, našla na zemi ležet mladé čápy. Zjistil jsem, že to není spadlé hnízdo, ale že ho čápi postavili přímo na zemi,“ popisuje Toman.

Nezvyklému zázemí čápi přizpůsobili i svoji stravu. Běžně se živí hlavně rybami a na hnízdo přilétají tajně a skrytě. Pár čápů černých z Vysočiny je ale jiný.

„Na hnízdo přichází pěšky, nepřilétají jako běžní čápi, ale přijdou z paseky a mláďatům vyvrhnou skokany hnědé a hraboše,“ přibližuje ornitolog.

Mláďata čápa černého v neobvyklém hnízdě postaveném na zemi | Foto: Tereza Pešoutová | Zdroj: Český rozhlas

Ornitologové se teď snaží na netypickém místě mláďata chránit, než je rodiče naučí létat. Obavu přitom neměli ani z toho, že by mladé rodiče opustili, ale že mláďata najdou predátoři.

Dvě čápice a zatím tři mláďata. Neobvyklý pár se střídá v péči o vejce i čápata v Chýnově na Táborsku Číst článek

„Přemýšleli jsme, jak hnízdo zabezpečit. Uvažovali jsme o výrobě velké oplocenky v okolí hnízda. Nakonec jsme se rozhodli pro pachový ohradník, který se používá proti prasatům, liškám a podobně. Ten sice neodradí ptačí predátory, ale riskli jsme to a vyšlo to,“ těší Tomana.

Obnovovat ohradník chodí ornitologové dvakrát týdně. V polovině července jsou ale obě mláďata už dost velká na to, aby zvládla predátory zastrašit klapáním zobáků. A to dvou týdnů by se měla začít učit i létat a postupně opouštět hnízdo.