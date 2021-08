Čáp z Chebu se zaklínil ve vlasci a přišel o nohu. Znovu se učí chodit s protézou z 3D tiskárny

Přibližně měsíc už se Záchranná stanice živočichů SOOS stará o poraněné čapí mládě, které přišlo o končetinu. S pomocí středoškolského studenta teď ale přišli s řešením. Čáp by se tak díky technologii 3D tisku mohl vrátit zpět do přírody. Cheb 14:32 12. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čáp dostal místo nohy protézu | Foto: Dominik Hron | Zdroj: Český rozhlas

Čápi v centru Chebu lákají už pravidelně pozornost místních lidí. Sledovat je můžou pomocí webkamery i na internetu a právě to teď nejspíš jednomu z mláďat zachránilo život.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 O příběh čapího mláděte, které přišlo o končetinu, se zajímal Dominik Hron

Při stavění hnízda si totiž zaklínilo nohu o vlasec a následně o končetinu přišlo. Pozorovatelé ale vše nahlásili odborníkům a ti se teď snaží čápa začlenit zpět do přírody. Pomoct by mu měla protéza vytištěná na 3D tiskárně.

Mládě žádné otlaky od protézy nemá a rána se mu dobře zhojila. „Teď musíme vyladit to uchycení, aby mu správně seděla a neklouzala,“ popsal správce stanice Zdeněk Soukup.

Protézu vytvořil student Střední průmyslové školy v Ostrově Matyáš Michl. „Je to prostě prototyp. Zevnitř protéza kopíruje čápův pahýl a je vystlaná pěnou,“ vysvětlil s tím, že náhradní nohu drží pásky.

Různá chodidla na výměnu

„Šroubek je tam kvůli tomu, že spodní část se dá vyměňovat za různá chodidla. Postupně testujeme, jak na ně bude reagovat, abychom mu dopřáli co nejlepší požitek z chůze,“ dodal.

Ve stanici se starají o různá zvířata, s podobnou pomocí se ale setkali poprvé. „Tohle je hlavně díky Matyášovi úplně unikátní případ. Máme mladého, technicky zdatného kluka, který je tohoto schopný. Dorazilo k nám 21. století. Je to první případ tohoto druhu, co tady řešíme,“ řekl Soukup.

Zatím se neví, jestli se čáp vrátí do Chebu nebo zda najde místo třeba v zoologické zahradě. Jasnější by to mělo být za měsíc.

