České lesy trpí kvůli suchu a nedostatku srážek. Stromy zpomalily růst, některé jej zcela zastavily
Letošní sucho a vysoký srážkový deficit proti průměru citelně dopadá na lesy. Přes čtyři pětiny území jsou vystavené vyššímu vodnímu deficitu, než je pro toto období obvyklé. Malý obsah vláhy ve stromech ovlivňuje jejich vitalitu. Mnohé už značně zpomalily růst, i když je na to ještě brzy, někde jej i zastavily, uvedl v úterý vedoucí sítě DendroNetwork Jan Krejza z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe v týdenním souhrnu aktualit.
S výjimkou průměrně deštivého července jsou všechny letošní měsíce srážkově silně podprůměrné, což se na aktuální kondici lesů nepříznivě projevuje.
„Lesy nemohou naplno plnit svou produkční funkci, tedy poskytovat dřevo v množství, na které jsme byli zvyklí v uplynulých letech,“ uvedl Krejza.
Srpen sice ještě není u konce, ale už nyní je zřejmé, že bude také podprůměrný. Deficit se tak nadále zhoršuje.
Ve srovnání s dlouhodobým normálem z období let 2005 až 2024 současná produkce lesů významně klesá.
„Přes 60 procent území je v současnosti v kategorii podprůměrné produkce a 20 procent území je dokonce v nejhorší kategorii s extrémně nízkým přírůstem,“ popsal situaci Krejza.
Nejhůře je v Jeseníkách a na Třeboňsku
Podle aktuální mapy dostupné na webu DendroNetwork je nejhorší situace v Jeseníkách, Novohradských horách a na Třeboňsku a také na jih od Prahy až k podhůří Šumavy.
Aktuální vitalitu stromů a jejich chování mohou vědci sledovat díky síti stanic, které jsou rozmístěné v terénu po celém Česku na různých druzích stromů a v různých typech lesa.
Sucho nemá negativní dopad pouze na dospělé lesy, ale i na ty mladé. Kvůli němu usychá i značná část nově vysázených stromů, které ještě nemají dostatečně hluboko kořeny, aby se dostaly k zásobám vody.
Obnova takto uschlých čerstvě založených lesů znamená pro lesníky další náklady na obnovu.