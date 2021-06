Jetřichovice na Děčínsku postavily hnízdící věž pro jiřičky. Na moderních fasádách se ptáci neudrží

Správa národního parku České Švýcarsko postavila v Jetřichovicích hnízdní věž pro jiřičky obecné. Zabydlet se v ní a vyvést mladé mohou ale i jiné druhy ptáků. Věž je zhruba pět metrů vysoká a hnízdit na ní může v uměle vytvořených budkách až dvacet párů opeřenců. Jiřičky, ale i vlaštovky, totiž stále méně staví svoje hnízda na domech, protože nové fasády jsou navržené tak, aby byly omyvatelné a nic se na nich neudrželo. Ústí nad Labem 10:17 20. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Jetřichovicích na Děčínsku vyrostla hnízdící věž pro jiřičky a další ptáky | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Oni si to prohlídnou a zjistí, že to je dobrý. Jde vidět, že už jsou tam ptačí bobky, takže už si to někdo prohlížel,“ popisuje chování ptáků pro Český rozhlas Sever ornitolog Jakub Juda po vystoupání na zhruba pětimetrovou hnízdící věž pro ptáky. Ta vyrostla vedle objektu lesní správy v Jetřichovicích na Děčínsku.

V Jetřichovicích na Děčínsku vyrostla speciální hnízdící věž pro jiřičky. Poslechněte si reportáž Daniely Pilařové

Hnízdící konstrukce má na velké plošině zespodu 20 budek. „Hnízda jsou vyrobená z tzv. dřevocementu. Je to cementový materiál spojený s příměsí dřeva. Používá se i na výrobu hnízd pro rorýse, netopýry,“ vysvětluje Juda. Podle něj si ptáci hnízda čistí sama.

Správa parku se nechala ke stavbě hnízdní věže inspirovat v Německu, kde se konstrukce osvědčila. „Upřímně řečeno, vypadá to jako malý vysílač mobilního signálu. Podstatné je, aby tam nevylezly kočky,“ vysvětluje mluvčí parku Tomáš Salov.

Pokles populace

Populace Jiřiček obecných velmi klesla v 80. letech minulého století, teď opět pomalu roste.

„Nebudou brzy limitované tím, jak se všechno rekonstruuje,“ říká Jakub Juda, podle něj by mohly hnízdící věže fungovat jako alternativa pro ptáky, kteří mají stále větší obtíže stavět svá hnízda na domech.

Hnízdící konstrukce má na velké plošině zespodu 20 budek | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

„Zrovna v pondělí nám volal a pán a zajímal se o nějaké detaily, protože tam má jiřičky a potřeboval by vymyslet něco podobného,“ uvedl Juda. Ornitologové tak zájemcům o podobné řešení věž rádi věž ukáží a poradí.

Národní park České Švýcarsko se dlouhodobě věnuje rozšiřování míst, kde mohou různé druhy zvířat buď hnízdit anebo odpočívat. Třeba rozvěšování budek pro netopýry. Výstavba hnízdící věže nejen pro jiřičky obecné vyšla na něco málo přes 100 tisíc korun.