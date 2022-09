Dva měsíce od požáru v Českém Švýcarsku: správa parku požádá o další zákaz vstupu na některá místa

Dva měsíce po ničivém požáru, který zasáhl národní park České Švýcarsko, mají tamní strážci, dřevorubci i skalní četa stále dost práce. Podařilo se jim už vyčistit několik cest po požáru, zkontrolovat je a zprůchodnit. Až do konce roku chce správa parku některé části oblasti ponechat uzavřené, týkat se to má například Gabrieliny stezky nebo soutěsky řeky Kamenice. Hřensko 16:11 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skalní četa kontroluje požářiště nad Hřenskem | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Už za pár dní by se měla pro turisty znovu otevřít přístupová cesta na Pravčickou bránu od Třech pramenů, o něco později pak také červeně značená z Mezní Louky na Větrovec.

Správa národního parku České Švýcarsko požádá o prodloužení zákazu vstupu do míst, která zničil rozsáhlý požár

„Cesta od Tří pramenů na Meznou, žlutá turistická – tak ta už je průchozí. Na Mezní Louce je to pak Rysí stezka nebo ještě třeba cesta z Mezné na Hájenky,“ vyjmenovává už zkontrolované a otevřené stezky strážce Miroslav Rohlík.

Další místa je ale ještě potřeba zkontrolovat. Aby mohla skalní četa s pracovníkem z České geologické služby prohlédnout svah nad frekventovanou silnicí ze Hřenska na Mezní Louku, musí strážci zastavit dopravu. Riziko pádu kamení na silnici je totiž příliš veliké.

Skalní čerta a pracovníci České geologické služby musí do velmi složitého terénu – mezi popadané kmeny, do ohořelé půdy s popelem po kotníky.

„Poklepem speciálním kladívkem zjišťuji, zda ta skála duní, nebo zda je pevná. Při rozsáhlosti toho požářiště tu máme práci na několik měsíců,“ vysvětluje Jan Malík z České geologické služby.

Malík už měl možnost podívat se na skály v soutěskách řeky Kamenice – zatím jen seshora a dronem. Práce v nich je naplánovaná na příští měsíce.

Správa národního parku proto chce požádat o prodloužení opatření obecné povahy, které by mělo platit od 1. října do konce letošního roku. Zavřené by tak měly zůstat soutěsky řeky Kamenice nebo Gabrielina stezka.

Naopak skončit by mohl zákaz nočního vstupu na území národního parku České Švýcarsko.