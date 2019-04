Meteorolog: Víkendový déšť pomohl zemědělcům. Srážkový deficit je ale velký

Víkendový déšť rozhodne, jaké letos bude sucho, shodli se minulý čtvrtek meteorologové. Podle ředitele Českého hydrometeorologického ústavu Marka Riedera, skutečně víkendové a pondělní srážky pomohly hlavně zemědělcům. V úterý v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz ale řekl, že nemohly výrazně pomoci s hydrologickým suchem, protože srážkový deficit je příliš velký. Praha 17:13 30. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas Plus

Minulý týden pro ČTK jste řekl, že „z hlediska zemědělské produkce a zemědělského sucha rozhodne tento víkend“, na který Český hydrometeorologický ústav předpovídal déšť. Jak to dopadlo? Bylo těch srážek dostatečné množství? Pomohlo to předejít suchu?

Myslím si, že to nepomohlo předejit suchu. Řekl bych, že situaci to výrazně zlepšilo alespoň, co se týká zemědělského sucha, to znamená pro zemědělce, kteří mají zasety jařiny, víkendové a včerejší (pondělní – pozn. red.) srážky byly velmi dobré. Samozřejmě, že se to lišilo po celém území České republiky, kde napadlo mezi deseti až čtyřiceti milimetry srážek, takže jsou pořád oblasti, kde situace ještě není lepší. Ale jsou také oblasti, kde by ještě mělo pršet - teď mluvím především o jižní Moravě.

Vyjádřil jste obavu, že by víkendové srážky mohly spadnout i 100 kilometrů mimo území České republiky a na některých místech podle mých informací o víkendu nepršelo. Nyní mluvíte o srážkách po celé území republiky. Jak to tedy bylo?

Když jsem se díval na srážkové úhrny za 24 hodin, tak pršelo téměř na celém území České republiky. Je otázka, kolik za těch 24 hodin kde spadlo. Jak říkám, plošná variabilita byla velká, ale téměř celé území Čech a část Moravy, především ta severní, měla srážky poměrně intenzivní.

Bude letos i navzdory víkendovým srážkám sucho jako v loňském roce?

Situaci to určitě nezhoršilo. Nicméně srážkový deficit za posledních šest let je velký – příkladem, v Libereckém kraji je srážkový deficit zhruba 760 milimetrů – a teď nám spadlo maximálně 40 milimetrů. A mluvíme o tom, že potřebujeme doplnit srážkový deficit především kvůli hladinám podzemních vod a od toho se odvíjí i průtoky v řekách. Takže rozhodně to nemohlo udělat nic s hydrologickým suchem, ale zlepšilo to mírně situaci u zemědělského sucha, to znamená u polních plodin.

V rozhovoru jste také zmínil, že „zdroje pitné vody v České republice jsou dostatečné, nádrže jsou skoro plné“. Pokud by ale nadále pokračoval vámi zmíněný srážkový deficit, mohlo by to ohrozit i zásoby pitné vody?

Myslím si, že významné vodárenské nádrže, mluvil jsem především o Želivce, tak ta je naplněná zhruba na 97 procent svého objemu, takže u oblastí, které jsou zásobované z takto robustního zdroje, by problém se zásobováním pitnou vodou u obyvatelstva neměl nastat. Samozřejmě, že ten problém nastává u měst a obcí, které mají svoje vlastní zdroje, které jsou více citlivé vůči takovýmto výkyvům počasí, takže už loni byly problémy se zásobováním. Zaregistroval jsem, že už i letos začínají být regulovány spotřeby v některých obcích, aby jim ta voda nedošla nebo došla co nejpozději.

Jaké bude počasí v příštích dnech ve vztahu k suchu? Můžeme očekávat zlepšení situace, nebo naopak zhoršení?

Na základě našeho měsíčního výhledu předpokládáme, že by srážky v následujícím měsíci měly být mírně nadprůměrné. Takže by ta situace neměla být taková, že by se mělo prohlubovat sucho, ale taky se nám to hydrologické sucho příliš nezlepší. Nicméně na krajině by to mělo být vidět.