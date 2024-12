Globální oteplování snižuje podle vědců pálivost chilli papriček. Ovlivňuje i chuť kávy a kokosových ořechů

Extrémní počasí v hlavních oblastech, kde se pěstují chilli papričky, letos narušilo jejich odbyt, zvýšilo ceny a co je nejhorší - papričky ztrácejí pálivost a jsou jemnější. Podle vědců to není jednorázový jev, ale dlouhodobý trend, který ovlivňuje i další potraviny. Napsala to agentura Bloomberg.

