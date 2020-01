Chov chobotnic ohrožuje životní prostředí, varují vědci. Inteligentní zvířata navíc v zajetí trpí

Vědci důrazně varují před chovem chobotnic, který se stává módou. Píše o tom server Sciencealert, podle kterého se ovce nebo krávy dokážou adaptovat na život na farmách, chobotnice by ale prý neměla být chována vůbec – a to nejen kvůli své inteligenci, ale i kvůli dopadům takových chovů na životní prostředí. Svět ve 20 minutách Praha 7:11 4. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obliba chobotnic roste, ve světě se proto zkoušejí různé typy vodních farem, kde by se tato zvířata dala chovat. (Ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Světová poptávka po chobotnicích roste, loni byly dodávky slabší a ceny rostly. V řadě zemí světa proto pokračují snahy o budování farem a také o genové modifikace, které by umožnily rychlejší růst akvakultury, v níž se hlavonožci chovají.

Zemřela nejstarší samice nosorožce černého na světě. Fausta se dožila 57 let Číst článek

To ale může mít negativní dopady na životní prostředí. V nejnovějším vydání časopisu Issues in Science and Technology o nich píšou ekologové, filozofové i psychiatři. Příkladem může být znečištění vody dusíkem a fosforem z živočišného odpadu, šíření nemocí a ztráta místa pro život.

Největší obavy autoři článku spojují s jídelníčkem chovaných chobotnic. Ty jsou masožravé, potřebují čerpat z potravy rybí protein a olej. Larvy se živí živým planktonem. Farmy tak vytvářejí další tlak na ryby i na bezobratlé, kterými se živí.

Umí řešit hádanky

Server Science Alert připomíná, že chobotnice jsou inteligentní zvířata. Dokážou řešit problémy a do nádrží se jim dávají hračky, aby se nenudily. Umí otevřít sklenici, poznat konkrétního člověka, pamatují si hádanky, které dostaly, a když už mají všeho dost, dokážou z akvária utéct.

Chovatelům zatím dělá velké potíže už jen farmy rozjet a udržet mláďata naživu do dospělosti. To se ale s pokrokem technologií může změnit. Průlom v uplynulé dekádě ohlásilo Mexiko a například jistý japonský výrobce mořské stravy oznámil v roce 2017, že se jeho chobotnice úspěšně vylíhly. Firmy odhadují, že s nimi můžou jít na trh už tento rok.

Vědci doufají, že pokud se tak stane, společnost pochopí, co by to znamenalo pro zacházení se zvířaty a pro životní prostředí. Vládám, soukromým firmám i akademikům vědci doporučují, aby ihned zastavili investice do chovu chobotnic a zaměřili se spíš na udržitelnou a ohleduplnou produkci potravin, dodává server Science Alert.