Čína zvýšila ochranu luskounů na nejvyšší stupeň. Přípravky s jejich šupinami zmizí z lékáren

Povodně jako na Olomoucku hrozí i na Šumavě. Jde o univerzální problém české krajiny, říká biolog

„Obec by si měly sehnat někoho, kdo by jim tam řekl, co je tam skutečně špatně, kdo by udělal poctivou analýzu a nasměroval je, jak si o pozemkové úpravy požádat,“ navrhuje biolog Oldřich Syrovátka.