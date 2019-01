Jih Číny před tisíci lety téměř zdevastovala tsunami. Dnes oblast patří k nejhustěji obydleným na Zemi

Tsunami před bezmála tisícem let prakticky zlikvidovala civilizaci v části jižní Číny. Ve své studii to tvrdí čínští vědci s tím, že něco takového by se mohlo opakovat i dnes. Dotčená oblast je v současnosti přitom jednou z nejhustěji obydlených na Zemi, jsou tam velkoměsta jako Hongkong, Šenčen, Kanton nebo Macao a taky několik jaderných elektráren. Nan-ao (Čína) 22:52 4. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O velké tsunami začali vědci poprvé přemýšlet v roce 2013 při průzkumu jednoho z útesů v dnes sporných Paracelských ostrovech. Ilustrační foto | Foto: NeuPaddy/CC0 Creative Commons | Zdroj: Pixabay

Civilizace na malém ostrově Nan-ao se z vlny nevzpamatovala téměř 500 let. Svědčí o tom archeologické nálezy objevené týmem vědců z Čínské vědecko-technologické univerzity a z Východočínské pedagogické univerzity.

Zveřejnili je ve studii v Čínském vědeckém bulletinu, o které informuje třeba americká CNN.

Na ostrově Nan-ao vědci našli staré mince a keramiku z přelomu prvního a druhého tisíciletí. Nálezů z pozdějšího období bylo podstatně méně, a tak to zůstalo až do období pozdní dynastie Ming – tedy zhruba do 16. století.

O velké tsunami začali vědci poprvé přemýšlet v roce 2013 při průzkumu jednoho z útesů v dnes sporných Paracelských ostrovech. Daleko od pobřeží tam objevili velké kusy hornin a korály, které se tam podle nich nemohli dostat jinak, než právě díky obrovské vlně. Díky počítačovému modelu pak vypočítali, že takovou tsunami mohlo vyvolat zemětřesení v Manilském příkopu u Filipín.

Vlna by musela zasáhnout i jižní Čínu, zaměřili se proto právě na ostrov Nan-ao. I tam našli velké kusy hornin a korály, které by tam být neměly. Něco takového by se podle nich mohlo klidně opakovat, protože zmíněná oblast zůstává seizmicky aktivní.

Hustě obydlené jihočínské aglomerace jako Hongkong, Šenčen nebo Ču-chaj jsou z velké části postavené na odvodněném území, které bylo původně mořem. Jak uvádí CNN, vědci už v minulosti varovali, že i středně velká tsunami by tam proto mohla mít dalekosáhlé následky.

Poučení pro vládu

Podle hongkongského listu South China Morning Post už poznatky týmu, který odhalil dávnou tsunami, přiměly čínskou vládu k budování systému včasného varování před tsunami. Peking loni začal s rozmisťováním kontrolních bójí u Manilského příkopu.

Potenciálně nebezpečné by mohly být jaderné elektrárny. V jižní Číně jich je momentálně sedm a další čtyři se staví. Jejich odolnost úřady prověřovaly už po tsunami, která v roce 2011 způsobila jadernou havárii v japonské Fukušimě. Tehdy přišly na to, že několik reaktorů by nezvládlo zemětřesení, další zase nebyli dostatečně chráněné právě před tsunami.

Čína proto přijala nová pravidla, která se vztahují i na připravované plovoucí jaderné elektrárny. Třeba provozovatel elektrárny Fu-čching nedaleko pobřeží ujišťuje, že zařízení obrovským vlnám odolá. Vydrželo by prý i náraz dopravního letadla.