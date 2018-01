Vatikánu se nelíbí, že Číňané naklonovali opici. Obává se 'mánie vědců po všemohoucnosti'

Z Vatikánu na adresu vědců zní například to, že "Ne vše, co je možné, je také správné". Vyjádřil se tak biskup Vincezo Paglia. Agentuře ANSA řekl, že je potřeba pečlivě zvážit účinky a rizika každého zásadu do ekosystému.

Kardinál Angelo Bagnasco zase uvedl, že je počínání vědců dalším důkazem rostoucí touhy po moci a mánie po všemohoucnosti.

Obávají se tedy představitelé Vatikánu klonování lidí? O tom, že k němu Číňané otevřeli cestu, po zveřejnění objevu skutečně spekulovala média, například stanice NBC News.

Čínští vědci se však brání, že naklonovat člověka není jejich cílem. Klonování opic má prý sloužit pouze k výzkumu a lékařským účelům, jak říká i prezident Čínské akademie věd Paj čchu-li. "Klonování primátů může posloužit k výzkumu lidského zdraví a nemocí. Jde o velmi důležitý a přelomový objev," zdůraznil Paj.

Badatelé z Šanghaje použili stejnou metodu, jakou kdysi Britové naklonovali ovečku Dolly. Ta byla prvním živočichem naklonovaným z buňky savce. Později vědci dokázali naklonovat i krávy, prasata nebo psy. Ale u opic se to až doposud nedařilo.

