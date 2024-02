Evropa bojuje s téměř nezničitelnými invazivními krabi. V řekách i mořích jsou jich miliony

Čínský holubí špion? Indie po měsících zjistila, že zadržela ztraceného ptačího šampiona z Tchaj-wanu

Vůbec to ale není poprvé, co se v Indii dostal holub do vazby. Před čtyřmi lety policie propustila z vězení údajně špionážního ptáka, který ale patřil pákistánskému rybáři.