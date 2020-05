Vědci odhalili, jak hmyz hospodaří s květy. Hladoví čmeláci okusováním rostlin urychlují jejich růst

Co dělá opylující hmyz, když mu chybí květiny a tedy potrava? Jednoduše přesvědčí rostliny, aby vykvetly předčasně. Zdánlivě jednoduché chování ale až doteď unikalo pozornosti vědců. Poodkryl ho až nový výzkum pojmenovaný Čmeláci – zahradníci publikovaný v časopise Science. Vědci z polytechnické vysoké školy v Curychu přitom došli k této souvislosti náhodou. Praha 9:54 25. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čmeláci ukusují listy při nedostatku rostlin k opylování, aby tak urychlili jejich růst (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Unsplash

V laboratorních podmínkách vědci zkoumali, jak reagují rostliny na vajíčka hmyzu, který květiny žere, a co to následné znamená pro opylovače. A právě u čmeláků si tým všiml podivného chování.

Jak uvedl švýcarský tým v publikaci v časopise Science, okusování a nahlodávání listů čmeláky stimuluje rostliny k rychlejšímu růstu a kvetení - v některých případech až o měsíc. Kvetení ze stresu však není pro vědce úplnou novinkou, jevu se věnoval v minulosti například japonský výzkumník Kiyotoshi Takeno. Novým objevem však zůstává, že čmeláci okusují listy ve chvíli, kdy mají nedostatek potravy, tedy rostlin k opylování.

Na objev tým Marka Meschera a Consuely De Moraesové navázal zkoumáním v terénu, kde se potvrdilo, že hmyz se takto chová i ve volné přírodě. Zjistili také, že se k tomuto návyku uchylují různé druhy čmeláků.

Objevu by v praxi mohli využít například zemědělci, pro něž by urychlení květu rostlin znamenalo dřívější úrodu. Tak jednoduché to však podle vědců není. Replikace poškození kusadel neměla zdaleka stejný efekt a je pravděpodobné, že na jevu mohly mít vliv také chemikálie z hmyzích slin.

Poznatky švýcarských vědců přináší i nové poznatky i o vymírání hmyzu. Pozitivní zprávou podle nich je, že minimálně čmeláci je možná schopen si poradit, i když bude příroda tempo růstu rostlin měnit. Na faktu, že k vymírání hmyzu dochází, to ale podle výzkumníků nic nemění. Bližší provázání opylujícího hmyzu s rostlinami navíc napovídá tomu, že opylování nelze snadno mechanicky nahradit.