Nejvíce plastových odpadků je od Coca-Coly, zjistili dobrovolníci při úklidu pláží po celém světě

Na druhém a třetím místě se podle zprávy umístily společnosti Nestlé a PepsiCo. Mezi 10 největšími znečišťovateli byly dále Mondelēz International, Unilever, Mars, P&G, Colgate-Palmolive, Phillip Morris a Perfetti Van Melle.

„Tato zpráva svědčí o tom, že velké společnosti musí nutně dělat více pro vyřešení krize znečištění plasty, kterou způsobily,“ řekl Von Hernandez, globální koordinátor Break Free From Plastic.

„Jejich neustávající závislost na jednorázových obalech vede ke vzniku více odhozených plastů do životního prostředí. Recyklace tento problém nevyřeší.“

„Znovu vidíme korporátní obry jako Coca-Cola, Nestlé a Pepsi znečišťovat naše řeky a pláže,“ řekl Independent.co.uk ředitel Greenpeace UK Louise Edge.

„Jde-li o jejich strategii boje s plasty, je zřejmé, že tyto celosvětové značky mají v plánu selhat. Pokud radikálně nezmění svou politiku, budou nejhoršími znečišťovateli i v příštích letech.“

Edge zároveň připomněl, že právě tyto společnosti mají zdroje na to, aby vytvořily inovativní, znovupoužitelné obaly. „Místo toho se soustředí na recyklaci nebo nahrazování jednoho obalu dalším.“

„Kdykoliv naše obaly skončí v našich oceánech – nebo kdekoliv, kam nepatří – je to pro nás nepřijatelné,“ řekl mluvčí Coca-Coly. Zároveň dodal, že společnost je součástí několika světových koalicí, které spolupracují na odstranění umělohmotného odpadu.

Upozornil také na program „Svět bez odpadu,“ který korporace založila v roce 2017, a jehož cílem je obnovit, recyklovat a znovupoužít 100 % plechovek a lahví Coca-Cola.

Navržená řešení však kritizuje Abigail Aguilar z jihoasijské pobočky Greenpeace.

„Nedávné závazky korporátů k vyřešení krize bohužel nadále závisí na falešných řešeních jako je například použití papíru nebo bioplastů. Tyto strategie ve velkém chrání zastaralý systém obalů na jedno použití, které způsobily tuto krizi, a jmenované společnosti nijak neochrání před tím, aby byly v budoucnosti znovu jmenovány největšími znečišťovateli.“

Začátkem roku 2019 Coca-Cola odhalila, že ročně spotřebuje tři miliony tun plastových obalů.

