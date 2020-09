Planetu dokážeme zachránit, věří přírodovědec Attenborough. Naději mu dodávají gorily

„Na každém z nás záleží, co bude dál,“ říká britský přírodovědec a filmař Sir David Attenborough. Světový fond na ochranu přírody nedávno upozornil, že populace volně žijících zvířat se od sedmdesátých let zmenšily v průměru o dvě třetiny. Sir David přesto neztrácí naději - dodává mu ji třeba příběh ohrožených goril. Své důvody vysvětlil v pořadu BBC. Londýn 13:39 20. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský přírodovědec a filmař Sir David Attenborough | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

„Před 40 lety jsem byl v pohoří Virunga. Leží na rozhraní tří států - Ugandy, Demokratické republiky Kongo a Rwandy. Natáčeli jsme o gorilách horských. Tehdy jsem tam potkal malého nezbedu, mládě Poppy. Když jsem se chystal mluvit na kameru, chtěla mi zout boty. Bylo to krásné, nezapomenutelné setkání. Taky smutné, protože tehdy jsem si myslel, že ta zvířata jsou poslední svého druhu,“ vzpomíná přírodovědec David Attenborough v rozhovoru pro BBC.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Navzdory špatným zprávám o stavu přírody věřím, že planetu dokážeme zachránit, říká Attenborough. Více si poslechněte v příspěvku Heleny Berkové

Americká ekoložka Anna Behm Masozerová z Mezinárodního programu na ochranu goril mu dává za pravdu: „V 70. letech žilo v téhle oblasti odhadem 250 goril horských. Byly na pokraji vyhubení. Jejich životní prostředí se rychle zmenšovalo, lesy nahrazovala pole.“

Byl to chudý, hustě osídlený kraj. Rozšiřování zemědělské půdy byl pro většinu lidí jediný způsob, jak přežít. „Mezi místními komunitami a rezervací bylo napětí. Měli jsme tu hodně pytláků. Kladli pasti, ničili bambus,“ vzpomíná Prosper Uvingeli, hlídač z rezervace Volcanoes ve rwandské části pohoří Virunga.

Soužití lidí a goril se tehdy zdálo nemožné. Za pár desítek let se to ale začalo měnit. „Vlády všech tří zemí, ekologické organizace i místní komunity začaly navzájem spolupracovat. Nešlo jim jen o gorily, ale taky o lidi, co tu s nimi žijí,“ cituje Radiožurnál Masozerovou.

Potomci Poppy

„Dnes máme v rezervaci přes dvě stovky hlídačů. Kontrolují všechny gorily i jejich prostředí. A posledních 15 let dostávají komunity peníze z cestovního ruchu,“ popisuje Uvingeli.

„Část peněz, které turisté zaplatí za možnost pozorovat gorily v přírodě, dostávají místní. Výsledkem je, že pole už se nerozšiřují. A populace goril se zotavila, už je jich tu přes tisíc. Poppy vyrostla a za svůj dlouhý život přivedla na svět mnoho mláďat,“ dodává Masozerová.

Bez kelímků a brček. Britská královna zakázala ve svých sídlech plasty, přesvědčil ji Attenborough Číst článek

Jsou mezi gorilami, které se k sobě tulí a spokojeně chroustají výhonky v hustém zeleném porostu. Na lidské návštěvníky koukají stejně zpytavě, jako jejich předkové v 70. letech na filmařský tým Davida Attenborougha. „Támhle je Ururabo. To slovo znamená květ. Ururabo je Poppyina dcera. A jako květinka nám rozkvetla do krásy,“ popisuje Uvingeli.

„Ururabo má taky mládě, a taky samičku,“ říká Masozerová. „Říkáme jí Uburumbuke - to znamená prosperita,“ dodává hlídač.

„Když vidím, jak se Poppyiným potomkům daří, mám velikou radost. Co všechno dokážeme, když chceme! Opravdu věřím, že společně můžeme vytvořit lepší budoucnost. Já už ji nejspíš nezažiju, ale když se teď, v téhle kritické době, rozhodneme správně, můžeme zachránit ekosystémy a tu úžasnou biodiverzitu naší planety a všechny její obyvatele. Na každém z nás záleží, co bude dál,“ uzavírá David Attenborough.