Dinosauři měli peří a budou ho mít i v příštím Jurském světě, slibuje paleontolog Brusatte

I když badatelé dlouho tušili, že dinosauři a ptáci mají mnoho společného, až poslední tři dekády bádání potvrdily, že mezi oběma druhy je přímá souvislost. „Když přemýšlíme o dinosaurech, měli bychom si je představovat spíše jako velké ptáky než jako přerostlé ještěrky nebo krokodýly,“ zdůrazňuje paleontolog Stephen Brusatte. Praha 20:10 8. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínští vědci objevili nejlépe zachovalé dinosauří embryo. Vizualizace napovídá, jak kdysi vypadal tvor vyvíjející se uvnitř vejce | Zdroj: Profimedia

„O tom, že dinosauři mají peří, jsme se dozvěděli až pár let po prvním filmu Stevena Spielberga Jurský park. Režisér ještě tehdy nemohl tušit, že velociraptor měl peří, a kdyby ho dinosaurům ve filmu dodali, lidem by to přišlo směšné,“ připomíná Brusatte, který teď spolupracuje na příštím Jurském světu: Nadvláda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hostem Studia Leonardo je paleontolog a spisovatel Stephen Brusatte

Tam už dinosauři peří mít budou. „Bude to divoké, ale mnohem přesnější, než co jsme zatím ve filmech viděli,“ láká paleontolog.

Na možnost, že dinosauři měli peří, poprvé upozornil už v 60. letech 19. století Thomas Henry Huxley, který zkoumal fosilii archeopteryxe.

„Myšlenka, že vývojově jsou dinosauři a ptáci spojeni, sahá až do časů Charlese Darwina. “ Stephen Brusatte

„Myšlenka, že vývojově jsou dinosauři a ptáci spojeni, sahá až do časů Charlese Darwina. Byl to právě jeho kolega Huxley, který si všiml podobností mezi kostrami některých malých masožravých dinosaurů a kostrami dnešních ptáků.“

Pak ale ustaly na čas nálezy fosilií, které by teorii o opeřených dinosaurech dále potvrdily. „Války a velká hospodářská krize oboru paleontologie ublížily – jako jiným vědním oborům,“ říká Brusatte a dodává:

„Za posledních 25 let se v Číně našly tisíce podobných fosilií s peřím. Teď už nemáme pochyb, že se ptáci vyvinuli z dinosaurů.“ Stephen Brusatte

„Po válce nacházeli paleontologové další zkameněliny raptorů. Tito dinosauři opravdu vypadali jako ptáci, ale nikdo nebyl schopen najít přímo fosilii s peřím.“

Protože svaly, peří nebo vnitřní orgány se rozkládají velice rychle, fosilizace je pro ně mnohem náročnější než pro kosti, zuby a drápy, vysvětluje badatel.

„V 90. letech minulého století ale sedláci v severovýchodní Číně začali při obdělávání půdy nacházet kameny s peřím. Byly to kostry různých druhů dinosaurů – masožravci, býložravci, malí i velcí – a všechny byly opeřené, dokonce i tyranosaurus.“

Za pohřbení těchto dinosaurů mohly sopky aktivní asi před 125 miliony let. „Popel a další vulkanické horniny dinosaury uvěznily a těla se nestačila rozložit. Pro nás to bylo štěstí jedna ku miliardě.“

„Za posledních pětadvacet let se v Číně našly tisíce podobných fosilií s peřím. Teď už nemáme pochyb, že se ptáci vyvinuli z dinosaurů,“ shrnuje paleontolog Stephen Brusatte.

Co dnes víme o vyhynutí dinosaurů? Poslechněte si celé Studio Leonardo.