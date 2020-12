Vědci popsali unikátního dinosaura. Záda mu zdobila hříva, na ramenou měl několik bodlin

„Existuje spousta dalších neobyčejných dinosaurů, ale tenhle se nepodobá žádnému z nich,“ řekl David Martill, profesor paleobiologie na univerzitě v britském Portsmouthu, který studii o dinosaurovi publikovanou v pondělí v časopise Cretaceous Research vedl.

Ubirajara jubatus, což by se dalo přeložit jako „hřivnatý pán kopí“, byl veliký asi jako dnešní kuře. A běhal před zhruba 110 miliony let na území dnešní severovýchodní Brazílie po dvou nohách. Živil se hmyzem a možná i drobnými obratlovci, jako byly žáby nebo ještěrky, píše The Guardian.

Jeho chlupy se pak jeví spíše jako primitivní peří, nazývané protopeří. Mnoho dinosaurů mělo peří. A právě z malých opeřených dinosaurů se před asi 150 miliony let vyvinuli ptáci.

„Z dálky pravděpodobně vypadal spíše jako chlupatý než opeřený,“ popsal Martill. Protopeří měl podle něj kolem krku, na zádech a končetinách. „Na zádech ho měl velmi dlouhé, vytvářelo mu jakousi hřívu, která je u dinosaurů jedinečná,“ dodal.

Zhruba 15 centimetrů dlouhé bodliny na ramenou pak podle něj mohl tento druh používat k tomu, aby se předvedl před ostatními. Mohly ale sloužit i při zastrašování protivníků nebo při námluvách. Tento jedinec by podle Martillova odhadu mohl být mladý samec, protože podobné znaky mají mnohdy samci, třeba jako pávi se svými pery.

„Nikdy jsem v přírodě neviděl nic takového jako jsou tyto výstupky, které zřejmě vycházejí z jeho ramen,“ podotkl Martill.

Fosilie tohoto dinosaura dorazila do muzea v brazilském Ceará počátkem devadesátých let 20. století a je první svého druhu v Jižní Americe. Přestože to z ní není možné zjistit, podle Martilla mohl být Ubirajara jubatus pestrobarevný. „Vsadím se, že byl,“ uzavřel profesor paleobiologie.

Vědci popsali dinosaura, zvaného Ubirajara jubatus, který se pyšnil chlupatou hřívou. | Zdroj: Profimedia