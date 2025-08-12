‚Dívám se po hřibech a do obličeje mi vlétne bažant.‘ Agresivní pták útočí v lese na Uherskohradišťsku
V lese mezi Břestkem a Velehradem na Uherskohradišťsku útočí na houbaře agresivní bažant. Jedné ženě dokonce způsobil krvavé zranění v obličeji. Podle velehradského myslivce Miloše Maňáska může být bažant opravdu velmi nebezpečný. „Vyskočí a svými běháky sekne. Opravdu může někomu ublížit,“ vysvětluje.
„Vletěl mi do obličeje, tak jsem ho naštěstí shodila. Mám drápnutí na víčku, poškrábaný obličej a přeražený nos. Byl to šílený náraz,“ popisuje svůj nepříjemný zážitek s bažantem paní Bronislava.
00:00 / 00:00
V lese mezi Břestkem a Velehradem na Uherskohradišťsku útočí na houbař agresivní bažant
Před dalším útokem ji zachránil přítel Ota, který jí přiběhl na pomoc. „Odskočil, tak jsem vzal prvně palici, co ležela na zemi a zahnal jsem ho do lesa,“ vysvětluje pan Ota. Bažant pak dvojici ještě asi kilometr pronásledoval, než se jim ztratil v lese.
Podobnou zkušenost má Dušan Melichárek. „Jdu, dívám se po hřibech a přijde ke mně bažant. Řekl jsem si, že udělám nějaký pohyb a uletí. Bažant se ale zvedl a vlétl mi do obličeje,“ popisuje houbař nečekaný útok.
„Nosím u sebe čagan, tak jsem se ohnal, párkrát jsem ho bouchl a myslel jsem, že uletí. Bažant na mě začal znovu útočit. Běžel dva kilometry za mnou a pořád mě napadal,“ dodává Melichárek.
Bažant královský
Podle velehradského myslivce Miloše Maňáska může být bažant opravdu velmi nebezpečný. „Vyskočí a svými běháky sekne. Opravdu může někomu ublížit. Vypadá to jako sranda, ale je to dost tvrdý útok,“ vysvětluje.
„Nenapadají mě žádná závažná infekční onemocnění, které by způsobovalo zvýšenou agresivitu. Jestli je to bažant královský, který se dostal do volnosti, tak ten je hodně agresivní. Může to být přirozené sociální chování v rámci svého teritoria,“ upozorňuje veterinář Pavel Hrdina.
Tuto teorii potvrzuje i předseda Mysliveckého spolku Tupesy-Břestek Vlastimil Kňourek, který podle fotografie poznal, že se jedná právě o bažanta královského. Pokud by se útoky opakovaly, myslivci by se podle něj pokusili bažanta odchytit. V krajním případě by ho museli zastřelit.