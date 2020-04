Na pastvinách v Podyjí se narodilo letošní první hříbě divokých koní z anglického Exmooru

V Národním parku Podyjí se narodilo první letošní hříbě divokých koní. Ty ochranáři před dvěma lety přivezli z anglického Exmooru. Českému rozhlasu Brno to potvrdil ředitel organizace Česká krajina Dalibor Dostál. Znojmo 17:29 17. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít První dvě hříbata exmoorských poníků se narodila v polovině dubna | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas Brno

Divocí koně pomáhají navracet původní podobu krajiny na pastvinách u Mašovic a Havraníků na Znojemsku.

Část koní ale ohrady v národním parku zřejmě do zimy opustí. „Minimálně část těch hříbat se bude muset odvézt, protože pokud by tam byla až do dospělosti, tak by potom docházelo k příbuzenskému křížení,“ vysvětlil Českému rozhlasu Brno ředitel organizace Česká krajina Dalibor Dostál.

„U Mašovic je to první přírůstek, který jsme letos zaznamenali. Další klisny jsou březí, takže těch přírůstků bude v příštích týdnech přibývat. Mělo by jich být zhruba devět,“ doplnil Dostál.