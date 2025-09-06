Dobrovolníci na Uherskohradišťsku sbírají semínka květin. Pomohou tím s obnovou luk na Horňácku
Dobrovolníci sbírají semínka květin na louce v Nivnici na Uheskohradišťsku. Přenesou je na ornou půdu v okolí Hluku a Blatničky na Horňácku, kde je ochránci přírody vysypou. Semínka tak budou sloužit jako základ na obnovu druhově bohatých luk, které v místě dříve kvetly, zjistil Český rozhlas Brno.
„Je to velmi jednoduché. Buď se odstřihnou celé plody, potom se dosuší a semínka se z toho vyloupou, nebo se to normálně vezme do ruky a takovým drhnutím se to nasbírá rovnou do pytlíků, které máme přichystané,“ popisuje proces sbírání semen ekolog Martin Smetana.