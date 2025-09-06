Dobrovolníci na Uherskohradišťsku sbírají semínka květin. Pomohou tím s obnovou luk na Horňácku

Dobrovolníci sbírají semínka květin na louce v Nivnici na Uheskohradišťsku. Přenesou je na ornou půdu v okolí Hluku a Blatničky na Horňácku, kde je ochránci přírody vysypou. Semínka tak budou sloužit jako základ na obnovu druhově bohatých luk, které v místě dříve kvetly, zjistil Český rozhlas Brno.

Nivnice Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Louka

Louka (ilustrační foto) | Foto: Freddie Ramm | Zdroj: Pexels | Licence Pexels,©

„Je to velmi jednoduché. Buď se odstřihnou celé plody, potom se dosuší a semínka se z toho vyloupou, nebo se to normálně vezme do ruky a takovým drhnutím se to nasbírá rovnou do pytlíků, které máme přichystané,“ popisuje proces sbírání semen ekolog Martin Smetana.

Hana Novotná Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Příroda

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme