Druhou šanci na život dávají ex-dostihovým koním v Lindavě. Každá pomoc se jim hodí

Momentálně mají na pastvinách v Lindavě šest koní, přibýt mají ještě dva. A jak vznikl nápad zachraňovat staré koně a dávat jim nový domov?

„Je to asi tři roky zpátky, na facebooku se objevila stará kobylka s tím, že je agresivní, zlá a do týdne skončí na jatkách,“ popisuje pro Český rozhlas Liberec Ester Rišková.

„Otevřela jsem plechovku s čajem, kde jsem měla peníze na dovolenou a napsala jsem, že si ji vezmu. Tak to začalo.“

Provozovatelce domova pro koně Ester Riškové pomáhá její přítel Jan Kobr, který přiznává, že je to stojí nejenom spoustu práce: „I spoustu peněz, ale vybrali jsme si to, tak to musíme nějak zmáknout.“

Podporu v tom, co dělají, mají u místních obyvatel. Pomoci ale není nikdy dost. „Kdyby nám někdo pomohl, určitě by to šlo líp. Ne, že by se ti koně měli špatně, mají maximální péči, kterou můžou dostávat, ale určitě by vše šlo postavit rychleji a mně by to v některých ohledech zjednodušilo život, kdybychom měli nějaké věci navíc.“

Ester ale dodává, že jsou schopni se o koně postarat i sami, protože jim na nich opravdu záleží.

Kontakt na Domov pro vysloužilé dostihové koně je na facebookovém profilu Druhá Šance - Domov pro ex-dostihové koně z.s.