Dovézt želvičky Boulengerovy do Evropy stálo 1720 e-mailů a přes 200 zpráv, líčí chovatel Kopečný

Krokodýlí zoo v pražských Holešovicích zachraňuje vzácné želvy, mezi nimi i želvy barmské. „Rozhodli jsme se posílit evropskou zoo populaci," říká její zakladatel Libor Kopečný. „Naše odchovy těchto opravdu vzácných želviček už putovaly do Kolína nad Rýnem, do Wroclawi, což je největší polská zoo, k Baltu do Rostocku, teď do Dánska, letošní by měly jít do Švédska," říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Host Radiožurnálu Praha 0:12 30. června 2025

Jaký je rozdíl mezi želvou sloní a želvou obrovskou?

Na první pohled není výrazný, ty želvy jsou skutečně obří. Oficiálně největší na světě jsou želvy sloní, konkrétně poddruh či druh z ostrova Santa Cruz. Želvy obří žijí na druhém konci světa, na atolu Aldabra v Indickém oceánu.

Fotografovat zvířata byl můj koníček už od dětství. Dokumentovat jejich život skrze akční fotografie nebo tzv. atlasovky je pěkné, říká chovatel krokodýlů a zakladatel Krokodýlí ZOO Praha Libor Kopečný

Tvarem těla jsou si podobné, i když ty galapážské mají dvě formy. Jedny jsou takové kupolovité, druhé jsou sedlové, ale liší se trošičku tvarem hlavy. Takže když vidíte vedle sebe podobně velkou želvu galapážskou neboli sloní a obří, tedy z Indického oceánu, ve tvaru hlavy tam jistý rozdíl je. Jinak jsou si poměrně podobné.

Jak jsou na tom sloní želvy? Na ostrově Pinta zemřel před třinácti lety osamělý George, který byl považován za nejvzácnější zvíře na světě.

Osamělý George, respektive jeho příběh, byl skutečně zajímavý. Úplně na severu galapážského souostroví, ostrov Pinta.

Ostrovů historicky nebo dnes osídlených želvami je celkem deset a Pinta je taková odlehlá. V roce 1906 tam podnikla expedici kalifornská Akademie věd a našla tam v té době tři poslední samce. Pak se myslelo, že tam žádné želvy nejsou.

Překvapivě v roce 1972, když si všichni mysleli, že tam žádná želva dávno není, byl nalezen velký starý samec. Tak ho převezli do záchranného centra na ostrov Santa Cruz, kde žil dalších 40 let. V podstatě byl takovou celebritou, jediný svého druhu nebo poddruhu.

V roce 2012 bohužel George uhynul. Ještě dva týdny před jeho smrtí s ním natáčel slavný David Attenborough, takže v některém z jeho dokumentů stále ty scénky, kterak sir David je vedle osamělého George, můžeme vidět.

Po své smrti se osamělý George dočkal de facto vlastního mauzolea, protože ve stanici Charlese Darwina, která je na ostrově Santa Cruz, má vyhrazenou místnost a ve skleněné vitríně je dermoplastický preparát, kde je velmi věrně navěky k dispozici návštěvníkům.

Takže jste ho viděl na vlastní oči?

Viděl jsem ho na vlastní oči, byť už nebyl mezi živými.

Na ostrově Fernandina se objevila vzácná želva, která už byla považována za vyhynulou. Jak se to stalo?

Je to podobné jako s tím osamělým Georgem. Ostrov Fernandina, abychom si to představili, je nejzápadnější z těch ostrovů. Je o něco větší než Praha, něco přes 600 čtverečních km.

A na rozdíl od ostatních ostrovů, kde za decimaci želv může člověk, za to tady překvapivě může příroda sama, protože uprostřed Fernandina je velký aktivní vulkán. Když začne soptit, tak samozřejmě žhavé lávě želvy neutečou.

To znamená, že místní populace želv byla v podstatě zdevastována vulkanickou činností. Ten ostrov právě kvůli tomu nebyl ani nikdy obydlen. Zmíněná kalifornská Akademie věd tam opět v roce 1906 našla posledního samce, tak ho usmrtili a dali ho do lihu. Dodneška je v kalifornském muzeu.

No a v roce 2019 ochranáři podnikli expedici v domnění, že by tam snad mohli ještě nějakou želvu najít. A skutečně se povedlo. V jedné odlehlé roklině našli asi třicetikilovou samičku. Odhadovali věk šedesát, sedmdesát let. Byla v poměrně nedobrém stavu, protože v roklině byla absence vody, málo potravy. Nicméně ji vítězoslavně odvezli na Santa Cruz do záchranného centra.

Od té doby se snaží sehnat nějakého samečka, protože na tom ostrově našli vyšlapané stezky, okousané opuncie, zbytky trusu. To znamená, že je pořád alespoň teoretický předpoklad, že další tři, čtyři, pět želv by tam mohlo existovat. Pokud nebudou objeveny, tak je to stále jediná svého druhu či poddruhu.

Šance na stabilní populaci

Vaše zoo úspěšně množí vzácné želvy. Díky čemu se vám to daří?

Pořídili jsme před lety mláďata želv barmských, což je poměrně málo chovaný druh v Evropě i ve světě. Želvy barmské jsou bohužel ve své domovině, což je centrální oblast Barmy neboli Myanmaru, fakticky vyhubené.

V této zemi je občanská válka, u vlády je vojenská junta. Podle údajů OSN několik milionů lidí trpí hlady, takže tam bohužel želvy nemají šanci. Nám se to podařilo třetím rokem po sobě, v podstatě je odchováváme. V minulých týdnech se vylíhly želvičky ročníku 2025, z toho máme radost.

Rozhodli jsme se posílit evropskou zoo populaci, takže jsme v kontaktu s evropským koordinátorem chovu, což je kurátor plazů v berlínské zoo. Ten má po celé Evropě tyto želvy v rámci velkých zoo na starosti a víceméně určuje, do které zoo půjdou.

To znamená, že naše odchovy těchto opravdu vzácných želviček už putovaly do Kolína nad Rýnem, do Wroclawi, což je největší polská zoo, k Baltu do Rostocku, teď do Dánska, letošní by měly jít do Švédska a tak dále. O tom se ještě poradíme.

Předáváte, nebo prodáváte je jiným zoologickým zahradám?

Předáváme je zcela zdarma. Musím říct, že tam bylo trošku překvapení, že privátní zoo bude těm velkým něco dávat zadarmo, ale myslíme si, že tak je to správně.

Evropská zoo populace je poměrně malá, je to asi 20 zvířat, z toho 19 samců, jediná samice. Ta zvířata vesměs byla zabavena z nějakých nelegálních chovů, takže toto je šance, jak vybudovat silnou, stabilní evropskou populaci, aby fungovala pokud možno co nejdéle.

Inteligentní zvířata

Co je pěkného na tom chovat želvu? Spousta chovatelů se asi bude této otázce divit, ale nepodrbete ji, neusměje se…

Želvu podrbete. Mohu vás ujistit, že želvy jsou poměrně inteligentní zvířata.

Poslední výzkumy na univerzitě v Oxfordu, kde zkoumali inteligenci plazů, prokázaly, že suchozemské želvy jsou inteligenčně na úrovni krysy, a krysa rozhodně hloupé zvíře není. Pozná konkrétního člověka, má dobrý čich, dobrý zrak, dobrý sluch a skutečně vnímá.

Nedávno jsme měli na návštěvě jeden český pár, který žije ve Švýcarsku. Paní chová už dlouhé roky želvu zelenavou. Vyprávěli mi o situaci, kdy když se sestěhovali k sobě, nesla želva přítomnost jejího nového partnera velice nelibě a chodila mu třeba kálet do bot v předsíni. Skutečně až taková situace.

Takže želvy jsou opravdu schopné si k vám přijít pro podrbání, poznají vás a vaši nepřítomnost jsou schopny vnímat. Je to tak.

Jak pokročil výzkum želviček Boulengerových? Co je nejvzácnější exponát Krokodýlí zoo? A jak se projevuje inteligence u krokodýlů? Poslechněte si celý rozhovor na začátku článku.