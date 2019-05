Záchranáři odhalili dravce, který v Plzni napadal běžce. Zaútočil na téměř třicet sportovců

„Ve finále se nám ozvalo rekordních zhruba 30 lidí. A možná jich bylo i víc. Všichni popisují stále stejnou věc a stále stejný útok. To znamená, že je pták chvilku sledoval, pronásledoval a v momentě kdy běželi, nalétl na ně zezadu. Nalétl jim na hlavu a některých se dotkl, jiných ne. Zajímavé je, že se to opakuje. Stejný útok už se odehrál před loňským rokem, což je pro nás stěžejní a důležitá informace. A pomohlo nám to celý případ uzavřít,“ řekl Karel Makoň Českému rozhlasu Plzeň.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Už pár dní zaměstnává plzeňské ochránce zvířat záhada. Běžce na lesních silničkách napadá při běhání dravý pták. Na místo se proto vypravil i náš reportér Lukáš Milota

Ochránci se tedy pustili do pátrání. Vzhledem k tomu, že volně žijící dravci jsou většinou plaší a na lidi běžně neútočí, domnívali se odborníci, že se jedná o ptáka, který dříve byl v zajetí. Tato teorie se nakonec i potvrdila.

„Kolega Brož ze Zoologické zahrady v Plzni dorazil přímo na místo. Hodinu tam chodil a hledal onoho dravce, ale nebyl úspěšný. V momentě, kdy kolem běžel běžec, tak se najednou dravec objevil a přímo před zraky kolegy Brože provedl útok. Ten následně tedy určil, že se jedná o káně lesní,“ uvedl Makoň.

Podle něj byl s největší pravděpodobností tento pták uměle odchován, to znamená, že ho měl někdo jako mládě v zajetí, potom mu dal svobodu, nebo mu ulétl. „To znamená, že člověk je pro něj spíše partnerem nebo kolegou, proto vyhledává určitý typ lidí, a samozřejmě ty osoby, které se tam pohybují. Atakuje je jako svého partnera, protože teď akorát je doba toku a hnízdění těchto dravců. Je to naprosto nestandardní chování. Je to jeden případ z milionu a na začátku všeho stojí sám člověk,“ vysvětlil Karel Makoň.

Sokoli v Sokolově. Na komíně chemičky sídlí rodinka ohroženého ptačího druhu se třemi mláďaty Číst článek

Nebezpečí nehrozí

„Sám jsem byl příjemně překvapený, že všichni napadení běžci byli v absolutní pohodě a berou to tam jako místní folklor. Někteří se naučili běhat s větvičkou, kterou si drží nad hlavou, podle vzoru z filmu Bohové musejí být šílení. Ta lokalita je za psím útulkem na Borských polích, je to dlouhá alej s asfaltovou cestou vedoucí na Novou hospodu. Ti, co tam běhají, to znají a mají z toho spíše srandu. Pták, který je při běhu doprovází, je tak trochu nutí k většímu výkonu. Samozřejmě na druhou stranu je to nepříjemná věc, když na vás někdo zaútočí zezadu, zejména když máte na uších sluchátka,“ doplnil Karel Makoň.

Vzhledem k tomu, že je káně polodivoké, dohodli se záchranáři, že případ už řešit nebudou a dravce nechají žít na svobodě. „Není důvod do toho zasahovat. My nevíme, jestli tam nemá nějakého ptačího partnera, i když si myslíme, že ne. Naším hlavním cílem bylo určit ten druh. Jak sami víte, na počátku jsem se sám zmýlil, když jsem si myslel, že se jedná o puštíka. Nakonec nám to sami běžci pomohli objasnit a přišlo i několik fotek. Pro nás ten případ končí s tím, že pták tam je a není třeba se obávat nějakého nebezpečí. Není důvod ptáka chytat, protože to ani dost přesně nejde,“ uzavřel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni.