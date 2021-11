Dřevěný kříž v Jeseníkách se musí přemístit. Na místě vztyčení se nacházejí vzácné rostliny

Čtyřmetrový dřevěný kříž, který nadšenci před týdnem vztyčili na vrcholu Vozka v Jeseníkách se bude stěhovat. Správa CHKO Jeseníky se obává, že by kříž mohl přitahovat pozornost, což by neprospívalo místním vzácným rostlinám. Informoval o tom server Echo24. Jeseník/Ostržná 11:23 2. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dřevěný kříž je na skalnatém vrcholu hory Vozka v Jeseníkách | Zdroj: Facebook - CHKO Jeseníky

„Přímo na skalním masivu jsou vzácné mechy a vzácné druhy rostlin. Zcela jistě by se zvedla návštěvnost toho místa, protože lidé budou samozřejmě chtít dobýt vrchol a udělat si snímek s křížem, takže to zatížení by bylo určitě významně větší. Byť nevědomě, tak by pravděpodobně došlo k devastaci nadměrným sešlapem a k vymizení druhů, které tam jsou,“ vysvětlil serveru Echo24 vedoucí Správy CHKO Petr Šaj.

Kříž se na vrcholu objevil z iniciativy několika nadšenců „z lásky k horám, přírodě a lidem“. Skupina iniciátorů ale o svém záměru předem nikomu neřekla a nepožádala ani o povolení vlastníka pozemku, Lesy České republiky.

Podle vedoucího správy CHKO došlo k porušení zákona č. 114 na ochranu přírody. Ochránci přírody teď jako správní orgán vyhodnocují míru poškození.

„To místo je citlivé. Jsou tam chráněné druhy, je tam i plošná ochrana. Místo má obrovský potenciál k dalšímu rozvoji, takže se nekloníme k tomu, aby tam bylo umisťováno jakékoli zařízení,“ dodává Šaj.

Správa CHKO se nakonec se skupinou realizátorů domluvila o přesunutí kříže jinam. „S autory jsme se dohodli na tom, že kříž bude z lokality odstraněn a bude v diskuzi s vlastníkem vybráno náhradní místo, kde bude umístěn. Nebude to vrchol Vozky. Jsme domluveni, že přijdou s nějakými variantami,“ dodal Šaj.

Mohutný dřevěný kříž vztyčila skupina nadšenců na skalnatý vrchol Vozka v neděli 24. října. Fotografie kříže vzbudily na sociálních sítich rozruch. Většina diskutujících počin kritizuje, ale objevují se i ti, kteří upozorňují, že na jiných vrcholech se staví obrovské rozhledny a nikomu to nevadí.

Podobné kříže jsou typické pro alpské vrcholy, kde symbolizují blízkost k Bohu.