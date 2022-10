‚Nejen špatné palivo, i špatné kotle.‘ Lidé budou topit dřevem, zhorší to kvalitu ovzduší, čekají odborníci

„Toto dříví není vhodné, aby se spalovalo v této sezoně. Rozhodně se musí minimálně rok, ale raději dva nebo tři, sušit,“ důrazně doporučuje František Skácel z Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší Vysoké školy chemicko-technologické.

„Spalovat mokré nebo, nedej bože, syrové dřevo je nesmírně neekologické, neekonomické a může to být i nebezpečné. Spaliny obsahují velký podíl dehtu a ten může mít i korozivní účinky vůči komínovému tělesu a může to vést k neblahým následkům,“ popisuje.

Čerstvě nasbírané dřevo obsahuje až 60 procent vody. Dům tedy nevyhřeje tolik jako dřevo suché, ale především při jeho spalování vznikají zdraví škodlivé látky.

„Podmínky, které nastávají při spalování vlhkého dřeva, jsou ideální pro to, aby synteticky vznikaly dioxiny. To jsou látky, které jsou nesmírně nebezpečné, protože mají karcinogenní účinky, které vdechujeme a které se dostávají třeba až do plicních sklípků,“ říká Štěpán Rychlík z Českého hydrometeorologického ústavu.

Nebezpečné látky se ale podle něj dostávají do ovzduší i v případě, že v kotli na pevná paliva spálíme komunální odpad. „Obecně vznikají při nízkých teplotách. Když se spalují organické látky jako dřevo nebo plasty při nízkých teplotách, tak se zcela nerozloží a vznikají z nich polycyklické škodlivé.“

Zhoršení ovzduší

Množství takzvaného poletavého prachu v ovzduší pravidelně monitoruje zhruba stovka stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Vzhledem k současné situaci se podle Rychlíka musíme připravit na horší kvalitu vzduchu:

„Tuto zimu předpokládám, že kvůli tomu, že lidé budou topit pravděpodobně méně kvalitními palivy, bude větší množství aerosolu a prachových částic v ovzduší a projeví se to na jeho kvalitě a viditelnosti.“

Problémy se podle něj dají čekat především v některých regionech, jako je Ostravsko nebo Podkrušnohoří, které se pravidelně potýkají se znečištěným ovzduším. „Lidé vytahují staré kotle, které už by neměly být provozovány. Předpokládáme, že budou topit nejenom špatným palivem, ale i ve špatných kotlích.“

V domácích podmínkách je velkým problémem i spalování plastů. „Týká se to některých plastů jako polyvinylchlorid a podobné, které při spalování produkují velké množství dioxinů. Navíc tyto látky nejsou tak úplně hořlavé, takže dusí plamen a snižují teplotu. O to víc dioxinů vzniká,“ popisuje Skácel z Vysoké školy chemicko-technologické.

Pravidelné topení nevhodným palivem pak může vést i k poškození samotného kotle.

„Při spalování odpadu vzniká velké množství dehtu a další látky, třeba chlorovodík a podobně, což může mít za následek bezpečnostní riziko, protože saze, které se usazují v kouřovodech a komínech, mohou vzplanout. Také může dojít ke korozi vnitřní konstrukce komína. Především pokud je zděný, pak může dojít k tomu, že se v komíně objeví trhliny. Těmi můžou unikat některé látky, například oxid uhelnatý, do prostoru,“ dodává.

Kotlíkové dotace zlepšili ovzduší v rizikových lokalitách. Odborníci se ale obávají, že letos se vrátí situace z předešlých let.

Zájem o dřevo

Před používáním letos pokáceného dřeva varují i kominíci. Dehet z jeho spalování totiž zanáší komín a to s sebou nese velké riziko požáru. Zájem o dřevo je přitom letos mimořádný.

„V rámci obecné užívání lesů má každý právo si brát plody a suchou na zemi ležící klest,“ vysvětluje vedoucí Polesí Valtice Bronislav Konečný. „Má to ovšem ještě jednu stránku věcí, a to je, že se v lese nesmí stát a jezdit motorovým vozidlem. Rozměry jsou omezeny o tloušťky sedmi centimetrů bez kůry,“ dodává.

Zájem o palivové dříví je podle něj letos enormní. „Každý si může koupit 35 kubíků za rok. Buď hotové klády z vlastních skladů, nebo si stromy sám pokácí, nařeže a odveze. Každému, kdo zavolá, vyhovíme. Jsou ovšem pořadníky, takže si počká.“

Někteří ale zapomínají na to, že čerstvě pokácené dřevo obsahuje i 60 procent vody. Topit s ním je nejen neefektivní, ale také nebezpečné.

„Případů, kdy lidé topí mokrým dřevem, v poslední době dost přibývá, a tak se komín zanáší dehtem a mimo to, že silně znečišťuje ovzduší, tak vzniká obrovské riziko vyhoření komínu a v horších případech i celého domu,“ popisuje kominík.

Jak potvrzuje, řeší desítky objednávek denně. Lidé na poslední chvíli mění v touze co nejvíce ušetřit systém vytápění.

To, že není dřevo dobře vyschlé, lze rozpoznat jednoduše: dlouho se rozehřívá a kouří a při spalování syčí, protože se z něj odpařuje voda.