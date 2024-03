Dřív by je čekala smrt v bolestech. Díky práci dobrovolníků teď mohou káhirští psi v klidu dál žít

„Je to strašně těžké, je to někdy srdcervoucí, všem nám to přineslo vysoký tlak, cukrovky, nemoci, ale když se jednou na tuhle cestu vydáte, není už návratu,“ popisuje Mona Chalílová. Bývala televizní hlasatelkou, úmrtí vlastní milované kočky jí ale přivedlo na cestu ochránkyně zvířat.

Dnes řídí psí útulek nevládní organizace Esma v Abúsíru, ve kterém našlo domov přes tisíc poraněných a zkroušených psů, většinou krásného egyptského druhu nazývaného baladí. Mona se také pustila do kampaně za humánní regulaci psí populace v ulicích.

„Začínala jsem v roce 1999 nebo 2000. Od té doby jsem se snažila úřady přesvědčovat o sterilizaci a kastraci psů. Vysvětlovala jsem, že jejich zabíjení a trávení není řešením. A zhruba tak před šesti lety se situace začala konečně měnit,“ rekapituluje.

Teď už nevládní organizace Esma, pod kterou Mona pracuje, vyráží pravidelně na odchyty psů ke kastraci. Na jeden takový výpad se vydávám s nimi.

Štěňata musí počkat

Přijeli jsme na místo – je to takový blok mezi paneláky s palmami. Odtud přišla stížnost od lidí, že se tu potulují divocí psi.

Muhammad a jeho tým vystupují ze dvou malých dodávek a budou se psy snažit odchytit: „Zjistili jsme, že tady jsou všichni psi označení. Je tu neoznačená fena s malými štěňaty. Tu teď ale vzít nemůžeme, musíme počkat, až štěňata vyrostou, a pak je odchytíme. Teď by to nepřežila.“

Takže pojedeme na další místo, kde je potřeba zasáhnout.

„Do čtvrti Šejch Zájid jezdíme třikrát týdně. Pokaždé odchytíme tak tři až šest psů, takže tak patnáct psů každý týden. A za pět let, co tady pracujeme, jsme vykastrovali přes pět tisíc psů,“ vypočítává Muhammad Taufík, ředitel nevládní organizace Esma.

„Řekl bych, že skoro 70 % psů už je tu vykastrovaných, ale je to nekonečná práce,“ dodává.

Tam a zase zpět

Muhammad se otáčí za psem ležícím na chodníku a s kolegy o něm mluví jako o Samúle. Některé psy si už pamatují a mají je pojmenované. V autě mi ukazují, že v případě potřeby psy uspávají injekcí, kterou střílejí z foukací trubky.

„Kluci už jsou zkušení, psi je nepokoušou. A když náhodou nějaký pes hodně vzdoruje, tak ho uspíme,“ dodává.

Je tady několik krásných, světle béžových psů – zdejší egyptská pouštní rasa. Pracovníci Esmy jednoho odnášejí v ruce, vůbec se nebojí, a dávají ho do klece v dodávce. Druhý je březí fena, a tak ji nechávají na místě.

Nevládní organizace Esma vyráží pravidelně na odchyty psů ke kastraci | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Třetího musejí uspat foukací trubkou. Ještě chvilku chodí kolem a pak si pomalu lehá. Bude naložen, odvezen a zhruba za týden se pak vrátí spolu s ostatními vykastrovanými psy na stejné místo.

Ven z bludného kruhu

Po chvíli se u dodávky nachomýtl jeden místní mladý pán. Zajímá se o práci týmu Esmy a má obavy, jestli náhodou nepřijeli psy trávit. „Poté, kdy začali psy kastrovat, je to lepší. Psi jsou pak klidní, leží tu na trávě, nedělají problémy,“ popisuje Muhammad Hamdí, jak se mi pán představuje.

Ve čtvrti Šejch Zájid je místní a říká, že lidé se tu podle něj obecně začínají k pouličním psům chovat líp. „Já jsem se dřív pouličních psů bál. Pak jsem si na ně zvykl, začal jsem je krmit a teď mám psy rád,“ svěřuje se.

Nakonec se v dodávce z káhirské čtvrti Šejch Zájid veze pět pejsků do útulku ke kastraci a vakcinaci. Zhruba za týden je sem tahle parta z organizace Esma zase vrátí na jejich místo. Egyptským pouličním psům se tak snad celkově blýská na lepší časy.

Zhruba za týden po kastraci odveze parta z organizace Esma odchycené psy zase na jejich místo | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas