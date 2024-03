Dva orly mořské někdo otrávil u Jesenice na Příbramsku. Lidé v okolí se bojí i o své psy a kočky

Středočeští policisté vyšetřují smrt dvou orlů mořských, které u Jesenice na Příbramsku někdo otrávil. Místní proto omezují procházky do okolí, psy na volno vůbec nepouštějí. Mrtvá zvířata totiž zemřela po požití otrávených návnad. Na nebezpečí upozorňují v obci plakáty a tabule s informacemi a fotografiemi. Jesenice 10:44 1. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Orel mořský | Foto: Tomáš Bělka

Po obci Jesenice jsou všude vyvěšené plakáty s červeným nápisem: „Pozor nebezpečí otravy! Byl zde zaznamenán případ otravy zvířat zvláště nebezpečným jedem, který je také smrtelný i pro člověka“.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Otrava může nastat i u zvířat, na které to není cílený, vysvětluje Pavel Křížek, vedoucí stanice Ochrany fauny Hrachov

Situací, kdy byly v okolí nalezeny otrávené návnady, jsou znepokojeni místní obyvatelé, kteří se bojí o svá zvířata.

„Je to velice nepříjemné, protože máme doma pejska a kočičky. Bydlíme blízko louky, kde ti psi a kočky běhají. Psa teď musíme vodit na vodítku. Samozřejmě je zvyklý chodit každý den na procházky a teď musí být přivázaný. Je to pro něj nepříjemný, byl zvyklý běhat po okolí,“ stěžuje si obyvatelka Jesenice Jana Cibulková.

Případem otravy zvířat u Jesenice už se zabývá i policie.

Na nebezpečí upozorňují informační panely Ochrany fauny Hrachov | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

„Kriminalisté odboru hospodářské kriminality z Příbrami šetří případ zřejmě otrávené zvěře, která byla nalezena u obce Jesenice na Příbramsku. 22. února zde byli nalezeni dva uhynulí orli mořští a liška obecná. Ostatky zvířat budou podrobeny znaleckému zkoumání ve Státním veterinárním ústavu, které určí, jakou látkou byla zvířata otráveno,“ potvrzuje policejní mluvčí Pavel Truxa.

Strach z karbofuranu

Pracovníci stanice Ochrana fauny Hrachov mají obavy, aby zvířata nebyla otrávená velmi nebezpečným karbofuranem. Umístili proto do centra Jesenice panelovou výstavu. Na panelech vévodí červené nápisy „Zákeřná smrt“.

„Otrava může nastat i u zvířat, na které to není cílený. To znamená, že pokud třeba uhyne na otravu liška, tak si ji ten orel mořský stejně najde. A často se stává, že lidi jdou na procházku se psem a vrátí se s ním v náručí,“ upozorňuje vedoucí stanice Pavel Křížek.

Na panelech výstavy jsou autentické fotky mrtvých zvířat včetně mrtvého psa. Má totiž upozornit na nebezpečí a varovat. „Chceme hlavně lidi informovat, co mají dělat, když najdou něco takového v přírodě. Hlavně na to nesahat, protože by bylo strašné, kdyby se něco stalo člověku,“ dodává Křížek.

Na nebezpečí upozorňují informační panely Ochrany fauny Hrachov | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

Doporučení veterinářů

Otrávené návnady zaměstnávají nejenom ochránce přírody, ale také Státní veterinární správu. Podle ředitele odboru veterinární hygieny pro Středočeský kraj Zdeňka Císaře řeší případy travičů každoročně.

„Tak asi dvakrát za rok se něco najde. Poslední nálezy byly na hranicích Jihočeského a Středočeského kraje, to bylo také na Příbramsku. A teď ten poslední případ, který je obzvlášť nepříjemný z důvodu, že se jedná o zvláště chráněné živočichy orly mořské,“ připouští.

Císař uvažuje i o tom, kdo a proč otrávené nástrahy klade. „Já si myslím, že to může být i člověk, který může být nějakým způsobem narušený, protože si vůbec neuvědomuje nebezpečnost toho, co provádí,“ usuzuje.

Lidé v okolí Jesenice by měli být podle Císaře velmi opatrní. Pokud naleznou uhynulá zvířata a u nich návnady, měli by okamžitě volat policii nebo i přímo Státní veterinární správu.