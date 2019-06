Druhý pokus úspěšný. Tvrdohlavé tříměsíční hrošátko se poprvé podívalo do letního výběhu

Tříměsíční a 80 kilo vážící mládě se narodilo v polovině února a do neděle bylo se svojí matkou Monou v zimovišti | Foto: Simona Jiřičková | Zdroj: Safari Park Dvůr Králové



Nový hroší přírůstek v Safari Parku Dvůr Králové se poprvé podíval do letního výběhu. Umožnilo to teplé počasí v závěru květnu. Tříměsíční a 80 kilogramů vážící mládě se narodilo v polovině února a do neděle bylo se svojí matkou Monou v zimovišti. „Původně jsme zamýšleli převézt nejprve jeho s matkou. Jenže si postavilo hlavu a nepodařilo se nám ho v ten den nalákat do bedny,“ vysvětluje zoolog Jiří Hrubý.