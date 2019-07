Dyje bude na jižní Moravě o kilometr delší. Vodohospodáři obnovují tři zaslepená ramena řeky

Čeští a rakouští vodohospodáři dokončují obnovu původního toku řeky Dyje. Rok pracovali nedaleko Břeclavi na třech původních meandrech. Ty byly v minulosti zahrazeny a Dyje uměle narovnána. Teď jsou ramena zpřístupněna a vodu do nich částečně odklání speciální hráze z železa a kamenů. Voda se tak postupně vrací do míst, kde před padesáti lety tekla. Brno 19:47 14. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úprava napřímeného koryta | Foto: Petr Tichý

Bagry upravují prostor před takzvaným rozdělovacím objektem. Je to železná hráz, která je v některých místech 4 až 5 metrů vysoká a uprostřed je zhruba 5 metrů široký prostor, kterým poteče řeka Dyje.

Řeka Dyje bude na jižní Moravě zhruba o kilometr delší. Čeští a rakouští vodohospodáři postupně obnovují tři zaslepená ramena nedaleko Břeclavi.

Řeku v 70. letech uměle narovnali kvůli rychlejšímu odtoku. „Zároveň se zdála kroutící se řeka jako státní hranice nevhodná,“ doplňuje David Veselý z Povodí Moravy.

Dyje je oblíbená u vodáků, když je ale teď vytvořený rozdělovací objekt, tak je tam spousta kamenů, vodáci se tam tedy snadno nedostanou. „Po ukončení stavby se má jezdit přes meandry. Ten náš (rakouský) je už hotový, ale stavby běží ještě na českém meandru, to potrvá ještě zhruba dva měsíce,“ upřesňuje rakouský vodohospodář Franz Steiner.

Snahy o navrácení původního tvaru řeky Dyje hodnotí pozitivně ekolog David Pithart: „Na jednotku délky nivy vody máme najednou víc vody. Dále se zpomalí odtok. Vodní eroze se vyřádí směrem do stran na březích koryta a nedochází k tomu, že by se to koryto zařezávalo do hloubky a že by se zahlubovalo.“

Díky obnově původního koryta se řeka prodlouží o zhruba kilometr. Napojování odstavných ramen stálo 23 milionů korun, 85 % nákladů pokryla dotace z Evropské unie.

Dočasně zahrazené napřímené koryto řeky Dyje, takzvaný průpich | Foto: Petr Tichý