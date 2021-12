Ekologičtější vánoční stromek? Zkuste půjčovny, nebo řezané stromy s certifikátem

Každý rok Češi o vánočních svátcích koupí zhruba 1,2 milionu stromků za více než 800 milionů korun. Většinou jde ale o řezané stromečky, které po pár týdnech putují k popelnicím. Příležitost, jak snížit ekologickou stopu Vánoc, nabízí třeba půjčovny vánočních stromečků. Praha 0:09 20. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud vám nezbývá, než se smířit s „jednorázovým“ uříznutým vánočním stromkem, i ten lze pořídit udržitelně. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Česku jich zatím operuje jen pár a fungují převážně v Praze. Firmy nabízejí stromky v květináčích, které zákazníkům půjčují na maximálně dva týdny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jaké vánoční stromky šetří přírodu? Odpoví Natura Ondřeje Nováka

Poté by se strom začal v pokojové teplotě probouzet ze zimní hibernace, což by ho stálo zbytečnou energii. Naopak pokud se výpůjční doba dodrží, mohou některé stromky takto sloužit i řadu let. A pokud o ně bylo dobře postaráno, mají šanci se z květináče vrátit zpět do lesa.

Podobně udržitelný nápad už řadu let nabízí akce Vánoční jedlička. Stojí za ní ekologické organizace Nadace Veronica a Rezekvítek. Zájemci si mohou koupit jedličku v květináči a na jaře ji vysadit buď na vlastním pozemku, nebo s dalšími zájemci na předem určený pozemek v rámci hromadné výsadby.

Vánoční svátky jsou pro takový stromek tím pádem jen krátkou životní epizodou a zdaleka ne tou poslední. I tato akce se ale zaměřuje hlavně na Prahu a na Brno.

Certifikát FSC

Pokud vám nezbývá, než se smířit s „jednorázovým“ uříznutým vánočním stromkem, i ten lze pořídit udržitelně. Někteří prodejci například nabízejí dřeviny s certifikací FSC, která zaručuje, že strom pochází z udržitelného hospodaření.

Ucházející ekologickou variantu představují i stromky z prořezávek. Jde zpravidla o dřeviny, které by lesníci stejně na jaře pokáceli při řízeném prořezávání lesa.

Případně tyto stromy rostou u produktovodů nebo pod dráty vysokého napětí a po dosazení určité výšky musejí k zemi.

Stromečkové plantáže

Naopak jako krajně neekologické se jeví stromky z dovozu. Zpravidla pocházejí z Německa nebo Dánska, kde se pěstují na plantážích jen za účelem nasycení vánoční poptávky.

Převážení stromku po Evropě obnáší nemalou uhlíkovou stopu. A na plantážích, které spíš než les připomínají zemědělskou produkci, dochází k nasazení těžké mechanizace nebo frézování pařezů. Lesní ekosystémy v takovém hospodáření ani nestíhají vzniknout.

Více si poslechněte v pořadu Natura Ondřeje Nováka.