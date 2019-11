Uhelné elektrárny poškozují klima. Měli bychom je ihned zavřít, říká ekologická aktivistka Dombrovská

Uhelná komise má v lednu zveřejnit scénáře konce uhlí od roku 2030. Proti takovému plánu ale protestují ekologičtí aktivisté, kteří chtějí zastavit spalování uhlí ihned. Čím by se ale výpadek ve výrobě elektrické energie nahradili? „Musíme především snížit spotřebu energie,“ argumentuje Veronika Dombrovská z hnutí Limity jsme my, která v Mostě protestovala proti provozu funkci elektrárny ve Chvaleticích. Praha 22:27 26. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přenosová soustava u elektrárny Chvaletice | Foto: Michal Klíma | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Chvaletická elektrárna je pro nás symbol té největší nespravedlnosti,“ říká Dombrovská, která poukazuje na to, že elektrárna si zažádala o výjimku z povolených limitů znečištění.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ekologičtí aktivisté chtějí okamžitě ukončit těžbu a spalování uhlí. Čím by se ale výpadek ve výrobě elektrické energie nahradil? Odpovídá Veronika Dombrovská

„Elektrárna je ze 70. let a ve chvíli, kdy se mohla ukončit její životnost, tak místo toho byla prodána společnosti Severní energetická. Od té doby dál funguje, jsou do ní investovány nějaké peníze, aby fungovala více ekologicky, ale i přes ty investice nebude splňovat evropské limity znečištění,“ vysvětluje.

Dodává zároveň, že peníze z elektrárny jdou do soukromých rukou a doplácejí na to lidé, kteří bydlí v jejím okolí. Zároveň dramaticky poškozuje globální klima, uvádí host Radiožurnálu.

Čím ale v případě uzavření této elektrárny nahradit energii? Tím nejzásadnějším argumentem je podle Dombrovské snížení spotřeby energie. „Na osobu máme čtvrté největší emise CO2, což znamená, že spotřebováváme nadměrné množství energie,“ říká.

Hnutí Limity jsme my chce kromě ukončení provozu elektrárny zastavit také činnost všech elektráren.

Čím by se výpadek zdrojů elektřiny nahradil? „Jsou tady samozřejmě obnovitelné zdroje, což se nabízí. A myslím si, že to je ten směr, kterým bychom se měli vydávat. V první řadě zjistit, v čem všem spotřebu můžeme snížit,“ upozorňuje Dombrovská na to, že velká spotřeba energie je v průmyslu a výrobě.

A to vše by se mělo podle ní omezit a teprve potom se zaměřit na rozvíjení energie z obnovitelných zdrojů.