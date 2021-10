Pokud své emisní závazky nezvýšíme, planeta se podle OSN oteplí průměrně o 2,7 stupně

Současné závazky ke snížení skleníkových plynů povedou do konce století k průměrnému zvýšení teploty na planetě o 2,7 stupně Celsia. Vyplývá to z úterní zprávy Organizace spojených národů. Jde tak o další z varování, která přicházejí před letošní Konferencí OSN o změně klimatu, známé jako COP26. Konat se bude ve skotském Glasgow od 31. října do 12. listopadu. Londýn 21:36 26. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak upozornila už srpnová zpráva OSN, globální oteplování by mohlo překročit hranici 1,5 stupně už v příštích dvou desetiletích, a to kvůli vypouštění skleníkových plynů (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Letošní klimatická konference COP26 se má zaměřit na cíle vlád, které by se měly zavázat k ambicióznějším plánům na snížení emisí.

Jak napsala agentura Reuters, mohlo by jít o poslední šanci k omezení oteplování pod průměrné 2 stupně Celsia oproti období před průmyslovou revolucí. Ideální by ale podle odborníků bylo oteplování planety udržet průměrně pod 1,5 stupně.

Jak upozornila už srpnová zpráva OSN, globální oteplování by mohlo překročit hranici 1,5 stupně už v příštích dvou desetiletích, a to kvůli vypouštění skleníkových plynů.

Podle Světové meteorologické organizace, spadající pod OSN, loni koncentrace skleníkových plynů dosáhla rekordního množství a celosvětový vývoj tak zdaleka neodpovídá plánům na snižování oteplování.

Nadcházející kolo jednání mnozí označují za nejdůležitější od uzavření Pařížské dohody v roce 2015. Podle britského premiéra Borise Johnsona je nicméně možnost, že se letos podaří uzavřít dohody nutné k řešení klimatické krize, dost nejistá.

Rozdíl jen 7,5 procenta

Výroční zpráva Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), která měří tzv. emission gap, tedy rozdíl mezi očekávanými emisemi a těmi, které odpovídají plánovanému snižování oteplování do konce století podle Pařížské dohody, uvedla, že aktualizované závazky pouze sníží předpokládané emise do roku 2030 o 7,5 procenta ve srovnání s předchozími sliby.

Pokud by se trend prodloužil do konce století, planeta by se oteplila průměrně o 2,7 stupně Celsia. Aby se průměrné oteplení snížilo pod 2 stupně, bylo by podle zprávy potřeba snížení emisí o 30 %. Pro dosažení oteplení pouze o 1,5 stupně by se potom vypouštění skleníkových plynů muselo omezit o 55 %.

V případě, že by se naplnila současná předsevzetí zemí, které se zavázaly k uhlíkové neutralitě, oteplování by se podle UNEP snížilo pouze na 2,2 stupně. Jednání hlavních producentů emisí, jakými jsou především země skupiny G20 reprezentující 80 % celosvětových emisí, totiž k takovému cíli zatím nesměřují.

„Pokud nedojde k žádnému významnému poklesu emisí v příštím desetiletí, navždy ztratíme možnost dosáhnout 1,5 stupně,“ řekl na tiskové konferenci generální tajemník OSN Antonio Guterres.

„Je absolutně nezbytné, aby všechny země G20 předložily před Glasgow nebo v Glasgow (závazky), které jsou slučitelné s 1,5 stupně,“ dodal.

Tikající hodiny

Podle nejnovějších dat OSN už své nové nebo aktualizované plány ke snížení emisí předložilo 143 zemí, které představují 57 % celosvětových skleníkových plynů. Čína a Indie, které dohromady tvoří okolo 30 procent emisí, své vyšší cíle ještě nezveřejnily.

I přesto, že by se splnily všechny závazky 192 zemí v rámci Pařížské dohody, očekává se v roce 2030 nárůst emisí oproti stavu v roce 2010 o 16 procent. To odpovídá průměrnému oteplení o 2,7 stupně.

„Podle současného vývoje uzavřeme rozdíl mezi emisemi (tzv. emission gap) z roku 2030 někdy v 80. letech tohoto století,“ okomentoval situaci pro Reuters profesor geosystémové vědy Myles Allen z Oxfordské univerzity.

Podle výkonné ředitelky UNEP Inger Andersenové zbývá na vytvoření plánů, implementování strategií a nakonec i dosažení poklesu emisí osm let. „Hodiny tikají nahlas.“