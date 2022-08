Některé oblasti se stanou obtížně obyvatelnými. To povede k environmentální migraci, míní analytik

OSN varovala před globální potravinovou krizí, kterou akceleruje válka na Ukrajině. „V Rusku a na Ukrajině vzniká víc než polovina globální produkce slunečnice, pětina ječmene a osmina pšenice. To samozřejmě má vliv na ceny, stejně jako postoj některých států. Například Indie v květnu zakázala vývoz pšenice v očekávání slabší úrody, je přitom jejím druhým největším producentem,“ uvádí analytik Asociace pro mezinárodní otázky Oldřich Sklenář. Praha 10:58 20. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oldřich Sklenář | Foto: Martin Kozlovský | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

Zdůrazňuje přitom, že úroda se liší podle jednotlivých regionů. Celosvětově má být letos sklizeno o 2,6 procenta více pšenice než loni, zásadní je prý ale otázka dlouhodobé potravinové bezpečnosti.

„Nedopadlo to úplně nejhůř s ohledem na to, jak se snížily výnosy v některých regionech kvůli klimatu, ale může to být rizikem do budoucna. Kdyby se neurodilo ve více částech světě, a to opakovaně, tak hrozí situace, kdy si bohaté státy potraviny nakoupí a ti ostatní budou mít smůlu,“ varuje.

Takzvaná zelená revoluce, která od druhé poloviny minulého století umožnila vyšší zemědělské výnosy, neproběhla ve všech regionech stejnou měrou – ať už kvůli korupci, infrastruktuře, bezpečnostní situaci, nebo nedostatku vůle tamních vlád.

Dostatek potravin je přitom klíčovým faktorem míru a bezpečnosti – právě vysoká cena potravin totiž byla jedním z důvodů pro vypuknutí takzvaného arabského jara v roce 2013. „Odvíjí se od ní nespokojenost místních obyvatel s vládnoucími režimy, která někdy může přerůst až v revoluci,“ konstatuje.

Náš problém

Sklenář zároveň poukazuje na to, že obyvatel planety přibývá a jejich počet brzy přesáhne osm miliard, přičemž růst bude v dalších letech pokračovat. „Jsou zde země, ve kterých je více obyvatel, než pro které jsou v dané lokalitě schopni vyprodukovat potraviny. Ale žijeme v globalizovaném světě a ten problém není izolovaný. Pokud bychom ho ignorovali, tak se ty problémy přenesou i na nás,“ upozorňuje.

Řešení vidí v podpoře rozvojové pomoci, vzdělávání žen a dívek s ohledem na plánování rodiny nebo v podpoře vlastní potravinové produkce, aby si země byly schopny v maximální možné míře zajistit potraviny samy.

Jednou z příčin problému je i globální nerovnost distribuce potravin, kdy celosvětově více lidí trpí obezitou než hladem.

„Více lidí zemře na problémy spojené s nadváhou než hlady. Souvisí to s tím, že velká část našeho zemědělského systému slouží k produkci krmiv pro hospodářská zvířata, abychom mohli jíst maso. Nerovnost velmi často spočívá v poptávce vyspělých zemí po živočišných produktech,“ vysvětluje Sklenář.

Vyspělé státy se sice mohou pokusit zajistit dodávky do ohrožených oblastí, to je ale komplikované a neřeší to podstatu problému. „Pomoc chudším státům není efektivní. Často selhává na místní distribuci a spíš podporuje místní mocenské skupiny. Problém není v objemu, ale v organizaci,“ míní.

Problémy s nedostatkem potravin se prý budou dále zhoršovat v souvislosti se změnou klimatu. „Některé oblasti se navíc stanou obtížně obyvatelnými. Bude docházet k environmentální migraci obyvatel, a to v měřítku pravděpodobně výrazně větším než v roce 2015,“ uzavírá.

