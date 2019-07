V britském Norfolku zachraňují pobřeží před erozí, pomoci mají sedmimetrové písečné duny

Bydlet u moře je bez diskusí romantické a mnoho lidí po něčem podobném touží. V britském Norfolku to je ale spíš napínavý thriller, který místní obyvatele děsí. Může za to extrémní eroze pobřeží, kvůli které každý rok mizí část pevniny ve vlnách. Britové se proto rozhodli pro razantní krok. Pobřeží se pokusí zachránit skoro dvěma miliony kubických metrů písku. No 22:38 19. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pobřeží britského Norfolku ohrožuje eroze | Zdroj: Profimedia

Plán vyjde dohromady 20 milionů liber (v přepočtu přes půl miliardy korun), uvedla BBC. Kromě několika vesnic, které budou z projektu těžit, jde ale vládě hlavně o ochranu plynového terminálu Bacton.

Ten zpracovává obrovské množství plynu a zásobuje jím třetinu britských domácností. V 60. letech, kdy terminál vznikl, bylo moře o sto metrů dál než dnes. To ilustruje rychlost postupu procesu a akutního ohrožení terminálu i přilehlých vesnic.

Plán pracuje s podobným principem, který používají i děti na pláži při stavbě hradu. Pokud je blízko k vodě, při přílivu začnou písečné dílo ohrožovat vlny. A tak děti často postaví val, který moře na chvíli zbrzdí.

O to samé, ovšem v obřím měřítku, se pokouší i nizozemská firma Royal Haskoning. Podle jejího zástupce Jaapa Flikweerta si velký problém žádá radikální řešení: „Je to tak rozsáhlý a neřešitelný problém, že si vyžaduje něco skutečně radikálního. Jako tento plán využívající obrovské množství písku a pak vlny a vítr k tomu, aby ho zformovaly a dopravily tam, kam potřebujeme. To zajistí ochranu na 15-20 let.“

Sedmimetrové duny

Pracovníci dopravují pomocí obrovského potrubí na pobřeží písek z místa, kde se jinak těží pro účely míchání betonu. Každou hodinu tam přibude 10 tisíc metrických tun písku. Ten pak rozprostírají buldozery na pobřeží v délce šesti kilometrů.

Operace bude trvat pět týdnů. Na konci by měly vzniknout až sedm metrů vysoké duny zasahující čtvrt kilometrů do moře. Podle Flikweerta to vrátí pobřeží o třicet let zpět. Zbylou práci zastanou vlny a vítr, které hromady písku zformují do přirozené podoby.

Za normálních okolností se v takových případech staví betonové zábrany, které důležité stavby ochrání. V tomto případě by to ale znamenalo nevyhnutelný konec několika vesnic, které by eroze dostihla. A tak se Britové rozhodli pro tohle netradiční písečné řešení, které se už experimentálně osvědčilo v Nizozemsku.