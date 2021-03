OBRAZEM: Tisíciletý španělský dub čarodějnic je evropským stromem roku. Česká jabloň sedmá

U majestátního dubu stojícího u vesnice Lecina v Aragonii se lidé odedávna scházeli k mnoha slavnostem. Podle legendy v dávných dobách čarodějnice osídlily místní pohoří Sierra de Guara, tančily zde a pořádaly kolem dubu své reje. Podle místních lidí za dlouhověkost vděčí péči komunity sousedů, ale i ochraně zmíněných čarodějnic.

V letošním 11. ročníku ankety hlasovalo přes 600 tisíc lidí, vítězný dub získal více než 104 tisíce hlasů. Český kandidát dostal přes 32 tisíc hlasů.

Loni v anketě zvítězila 350 let stará Chudobínská borovice, která roste u přehrady Vír na Žďársku. Na to sice jabloň u Lidmanů z Náchodska jako nejmladší a nejmenší strom v celém finále navázat nedokázala, avšak během soutěže její publicita například zpříjemnila život zdravotníkům bojujícím proti pandemii covidu-19. Lidé usilující o vítězství jabloně napekli desítky jablečných štrúdlů pro zdravotníky z náchodské nemocnice.

„Jsem nadšená z energie, která vznikla během akce Pečeme pro jabloň a pro zdravotníky. To je pro mě to největší vítězství,“ prohlásila Miroslava Soldánová z MAS Stolové hory, která strom do soutěže přihlásila.