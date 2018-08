Vedrem a nedostatkem vláhy trpí i jeleni a daňci v oboře. Bez zvýšené péče by zvířata uhynula

Současným vedrem a nedostatkem vláhy trpí i jeleni a daňci v oboře ve Skalici u České Lípy. Kvůli nedostatku potravy v přírodě dostávají i krmení, které se jim jinak dává až na podzim po říji, aby se dostali před zimou do kondice. Podle správce obory Jaroslava Tatarkoviče je ale zvýšená péče potřeba, aby zvěř neuhynula. Nedostatek vláky a potravy v přírodě podle něj trápí zvěř i v dalších oborách zasažených suchem. Česká Lípa 19:20 3. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daněk | Foto: Tomáš Vodňanský

„Věnuji teď oboře každý den čtyři hodiny dopoledne a čtyři odpoledne, to nikdy nebylo,“ uvedl Tatarkovič, který se o oboru ve Skalici stará zhruba 25 let.

Louky jsou je podle něj vyprahlé a bez trávy, což řeší tím, že jezdí pro takzvané okusy. „To jsou letorosty, které se stříhají velkými nůžkami po krajích lese, duby a vrby jívy. Tím nahrazujeme trávu,“ řekl správce. Podle něj na okusy jezdil i v minulých letech, ale výrazně méně častěji.

Příkrmy senem

„Stačilo minimum jednou týdně, teď se toho vozí na metráky,“ dodal. Zvěř podle něj přikrmují i senem původně určeným pro zimu, což může mít podle správce fatální důsledky. „Seno dál sháníme, ale někteří zemědělci si z toho udělali byznys. Běžně bylo za 500 korun, teď ho prodávají za 1400 korun i více,“ uvedl Tatarkovič.

Ve zhruba desetihektarové oboře je bezmála 50 kusů jelení a daňčí zvěře. Správce je přikrmuje i fermentovaným krmením. jež dostávají v běžném roce až na podzim. „V červenci by ho dostávat neměli, bohužel je taková bída, že musí. Je to ječmen, oves, hrách, kukuřice, a to se musí nechat změknout, aby to jeleni strávili. Namočené to je 48 hodin,“ uvedl Tatarkovič.

Zvěř trpí i nedostatkem vody. S obcí si proto správce obory domluvil, že může každý druhý den dopouštět rybníček v oboře vodou z většího rybníku, který je nad ní. „To jsem také nikdy dělat nemusel,“ řekl. Do vody se podle něj chodí zchladit i daňci, kteří jinak do ní moc nevystupují. Výhodou podle správce alespoň je, že dvě třetiny obory tvoří lesy, a zvěř se tak může schovat do stínu.

Obora Skalice je určená pro chov a výzkum jelení a daňčí zvěře. Roční provoz nejmenší obory na Českolipsku stojí zhruba 170 000 až 180 000 korun. Náklady zhruba ze 40 procent pokrývají dotace od Nového Boru a České Lípy.