Některé africké státy čelí letos už podruhé invazi kobylek. Způsobily ji vydatné deště a růst vegetace

Organizace spojených národů varovala, že nové roje pouštních kobylek ohrožují živobytí milionů lidí v oblasti Afrického rohu a Jemenu. Ideální podmínky pro rozmnožení kobylek v tuto chvíli panují v několika zemích v blízkosti Rudého moře, píše BBC News. Příčinou jsou vydatné deště i nepokoje v regionu. Asmara/Saná/Nairobi 7:43 17. prosince 2020

„Zejména v případě Keni je hrozba bezprostřední a nálety by mohly nastat kdykoliv,” uvedl Keith Cressman z Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO). Místní zemědělci jsou však podle FAO na druhou vlnu výrazně lépe připraveni, než byli na tu první.

Všichni jsou v pohotovosti a připraveni na postřik pesticidy ze země i z letadel, píše BBC News.

V letošním roce již došlo k nejhorší invazi rojů kobylek do východní Afriky za posledních 70 let. Od ledna do srpna zničil hmyz velkou část úrody v regionu, uhynula i zvířata, která se neměla na čem pást.

Nadprůměrné množství srážek v období dešťů od září do listopadu vedlo k bujnému růstu vegetace a vytvořilo tak ideální podmínky pro rozmnožování kobylek. Situaci zhoršil také cyklón Gati, kdy v listopadu během dvou dnů v Somálsku napršelo tolik, co jindy za dva roky. Mokrá bahnitá půda se pak stala ideálním místem pro vajíčka kobylek.

Tam, kde má FAO své pozorovatele, jde situaci do jisté míry kontrolovat, ale v některých afrických oblastech jsou nepokoje a mezinárodní síly se do nich nedostanou. Jedním z důsledků je i nemožnost zasáhnout proti množícím se kobylkám.

Podle odhadů FAO preventivní akce v regionu předešly ztrátě 2,7 milionu tun obilí v ceně téměř 800 milionů dolarů (17 miliard korun). FAO přesto varuje, že v pěti nejhůře zasažených zemích je hladem ohroženo 35 milionů lidí.