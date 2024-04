Filipínští pracovníci zahalení v černých šusťákových bundách obhospodařují banánovníky na banánové plantáži na filipínském ostrově Minadanao. Na jejich práci tady dohlíží Regan Navaro.

Farmáři po celém světě bojují s extrémním počasím. Banány, káva či kakao proto mohou být míň dostupné

„Tenhle strom zvládne dávat banány každých sedm měsíců,“ ukazuje na banánovník s velkými zelenými listy, pod kterými už visí malý trs zelených banánů. Regan Navaro má na starost zhruba 1000 hektarů banánové plantáže filipínské společnosti Tadeco. Ta dohromady obhospodařuje 6600 hektarů. Na jednom hektaru tady roste téměř 2000 banánovníků. Zhruba 90 procent úkonů na plantáži připomínající rozsáhlou džungli se tady přitom stále dělá ručně.

„Banány musíme třeba ručně zakrývat, abychom je bránili před hmyzem, který snižuje jejich kvalitu,“ vysvětluje Regan Navaro. Trsy banánů na plantáži jsou proto ukryté v modrých plastových pytlích napuštěných odpuzovačem hmyzu.

Na Filipínách se pěstuje zhruba 20 druhů banánů. Na plantáži Tadeco se zaměřují na odrůdu cavendish, která je oblíbená na světových trzích. Poprvé tady banánovníky vydaly úrodu v roce 1969.

Když je čas sklizně, zelené trsy banánů ze stromů filipínští pracovníci sekají velkou mačetou a odnášejí je na ramenou k lanovce, kde je zavěsí na železný hák a přemístí do velké haly.

V rozlehlé hale banány prochází pod rukami desítek pracovníků, z nichž velkou část tvoří ženy. Než se dostanou do krabic, musí se důkladně omýt, zkontrolovat a zabalit. Ročně se odsud vyexportuje přes 20 milionů krabic banánů a to hlavně do Japonska, Číny nebo Jižní Korey.

Častější a silnější El Niño

Počet banánů, které nákladní automobily z této haly odvážejí, ale v posledních letech klesá. Prezident Tadeca pro zemědělské operace Vincent Floirendo tvrdí, že podíl na tom má klimatická změna.

„Klimatická změna je velký problém – poslední rok tady máme El Niño. A letos ho očekáváme znovu. Pěstování banánů proto začíná být velmi náročné. Museli jsme změnit některé naše farmářské postupy,“ popisuje pro Radiožurnál.

El Niño je klimatický jev v Tichém oceánu, který výrazně ovlivňuje počasí na planetě a přispívá k rostoucím teplotám. Podle amerických klimatologů bude častější a silnější. Vědci se v navíc v současnosti zabývají jeho vztahem ke klimatické změně. Například podle australské studie publikované loni v odborném časopise Nature může globální oteplování efekt El Niño ještě zhoršovat.

Změny klimatu navíc vytvářejí podmínky pro šíření nemocí rostlin. Plantážníci na Filipínách bojují hlavně s houbovou chorobou fosarium, které se také někdy přezdívá Panamská nemoc. Ta napadá banánovníky a postupně je zbavuje živin a minerálů. Odrůda banánů cavendish, která roste na místní plantáži, patří mezi nejvíce zasažené.

„Další farmy na Filipínách mají stejné problémy jako my. Především některé malé farmy kvůli tomu už přestaly fungovat. Hodně z nich zavřelo kvůli houbové chorobě fosarium, která napadá banánovníky,“ doplňuje Vincent Floirendo.

Na ostrově Mindanao přitom farmáři produkují přes 80 procent z celkového filipínského exportu banánů. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství jsou Filipíny druhý největší exportér banánů na světě. Ročně jich vyvezou přes 2,3 milionu tun. Další uzavírání malých farem a pokles produkce u těch velkých může negativně ovlivnit filipínské hospodářství i ostrov Mindanao, který patří mezi nejchudší a také nejméně politicky stabilní.

Káva, kakao i rýže

Klimatická změna ale nedělá problémy jen producentům banánů na Filipínách. S extrémními projevy počasí nebo šířením nemocí rostlin se snaží vypořádat farmáři v dalších zemích po celém světě a netýká se to jen nejpopulárnější odrůdy banánů.

Klimatická změna a dopady s ní spojené zasahují i další známé zemědělské plodiny, popisuje expertka na zemědělství a analytička Asociace pro mezinárodní otázky Barbora Chmelová.

„Týká se to všech regionů – ať už je to západní Afrika a produkce kakaa nebo třeba Etiopie a Latinská Amerika, kde mají problémy s produkcí kávy. Velké problémy způsobuje změna klimatu v Indii, která je důležitým producentem rýže,“ vypočítává pro Radiožurnál.

Podle Barbory Chmelové je navíc pravděpodobné, že v důsledku změn klimatu bude produkce těchto plodin ještě klesat. Už nyní podle ní přichází farmáři kvůli klimatické změně o zhruba 20 procent zemědělské úrody.

„Vlivem klimatické změny dochází k nižší produkci, rostou náklady například na zavlažování, roste například cena hnojiv,“ vysvětluje Chmelová.

Nižší produkce a výší náklady spojené s klimatickou změnou podle ní můžou přispět k zdražování potravin. Upozorňuje na to i další studie publikovaná letos v odborném časopise Nature. Stojí za ní tentokrát výzkumníci z Institutu pro výzkum klimatu v německé Postupimi.

Zdražování

Podle tamních vědců by mohly potraviny kvůli klimatické změně zdražovat až o tři procenta ročně. Případ skokového zdražování kakaa na komoditních trzích ale ukazuje, že cena některých plodin může stoupat i mnohem razantněji.

„Je to skutečně extrém, protože jenom od začátku roku už to není 100 procent, už je to 130 procent,“ popsal před nedávnem pro Český rozhlas Plus vývoj ohodnocení kakaa na komoditní trhu analytik společnosti XTB Jiří Tyleček. Růst ceny kakaa, který od začátku roku na trzích překonává dokonce i rekordní zhodnocení kryptoměny Bitcoin, se může v blízké době projevit také na cenovkách čokolády v českých supermarketech.

„Ta situace je skutečně až panická, protože ti velcí obchodníci se prostě snaží dostat k těm dodávkám, kterých je ale málo,“ doplnil Tyleček.

Podle zemědělské expertky Barbory Chmelové patří plodiny jako kakao, káva nebo banány mezi luxusnější a jejich nedostatek nebo vyšší cena nemusejí mít tak závažné společenské dopady. Ty by mohly naopak přijít, pokud by se výrazně snížila dostupnost nebo zvýšila cena zemědělských plodin jako rýže nebo pšenice.

„V poslední době se stává, že některé země, které tradičně na ten světový trh uvolňovaly velké množství třeba rýže nebo přesnice, tak už jsou opatrnější a všímají si toho, že klimatická změna tu produkci zásadně ovlivňuje, a chovají se strategicky nebo si to alespoň myslí a přestávají na ten světový trh uvolňovat svoje zásoby,“ vysvětluje.

Nedostatek těchto zemědělských plodin by přitom podle Chmelové mohl v chudších částech světa vyvolat například revoluce nebo konflikty a ohrozit i regionální geopolitickou stabilitu.