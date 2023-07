‚Podmořská záchranná operace.‘ Korály na Floridě ničí teplá voda, vědci bojují o jejich přežití

Oteplení vody spouští jev označovaný jako bělení, při němž koráli vylučují řasy žijící v jejich schránkách a ztrácí původní barvu. Jak vysvětluje americký Národní úřad pro oceány a atmosféru (NOAA), koráli mohou bělení přežít, proces však pro ně znamená značnou zátěž a riziko "úmrtnosti".

„Myslím, že se rýsuje jasně nejhorší epizoda bělení zaznamenaná na (souostroví) Florida Keys,“ řekl listu Miami Herald Andrew Baker, který vede skupinu zkoumající korálové útesy při Miamské univerzitě. „Je to nejhorší, jaké to kdy bylo, a předpověď je taková, že v nejbližších týdnech se situace zhorší,“ pokračoval.

Američtí vědci na sociálních sítích v posledních dnech sdílí fotografie zcela bílých korálů a objevují se varování, že bělení by během léta mohlo postihnout i více než 90 procent populace v blízkosti Floridy. Některé exempláře jsou už nadobro ztraceny, dokládá sdělení projektu Coral Restoration Foundation po nedávné návštěvě jedné z jeho korálových „školek“. „To, co jsme našli, bylo nepředstavitelné: 100procentní úmrtnost korálů,“ uvedl člen iniciativy Phanor Montoya-Maya.

Voda u pobřeží Floridy se letos ohřívá na nevídané teploty v důsledku dlouhotrvajících veder, která sužují jih USA a místy také severněji položené části země. V minulosti mívala voda v tuto roční dobu okolo 30 stupňů Celsia, letos je to však až o několik stupňů více. Jih Floridy přitom mají v následujících několika dnech opět zasahovat nebezpečně horké podmínky s pocitovými teplotami okolo 40 stupňů.

Meteorologická bóje jižně od Miami v pondělí zaznamenala teplotu vody asi 38,4 stupně Celsia, což vyvolalo spekulace, že by se mohlo jednat o nový světový rekord měření v mořích. Meteorolog Michael Lowry ovšem následně upozornil na záznam z roku 2017, podle kterého senzor na stejném místě v mělké vodě s tmavým dnem v polovině srpna ohlásil hodnotu ještě o několik desetin stupně vyšší.

Vědci studující korály se za tohoto vývoje rozhodli tyto mořské žahavce přenášet do nádrží, kde mají větší šanci na přežití. Centrem tohoto úsilí je pracoviště Keys Marine Laboratory spadající pod Univerzitu Jižní Floridy. Tento týden bylo domovem více než 1500 vzorků posbíraných v naději, že je bude možné vrátit do moře, až se voda zase ochladí, píše deník The Washington Post.

„Jestli bude dalších šest týdnů takhle horko, uvidíme mnohem větší korálovou úmrtnost,“ řekla ředitelka střediska Cynthia Lewisová.

Experti při tom podotýkají, že korálové útesy nejsou jen podmořskou ozdobou či útočištěm mnoha mořských živočichů, ale také kolem Floridy vytváří obrannou linii před hurikány. Baker popsal útesy jako "podmořskou zeď", která zmírňuje dopady bouří v této nízko položené a poměrně hustě zalidněné části USA.

Podle Miami Herald se většina odborníků shoduje, že jejich intervence populaci korálů v dlouhodobém horizontu nezachrání, neboť teplotní extrémy budou s postupem globálních klimatických změn jen horší. "Panuje obava, že jsme v bodě zlomu," řekl mořský biolog a profesor na Arizonské státní univerzity Jesse Senko. "Jakmile se z tohoto stane norma a budeme mít po sobě jdoucí léta jako toto, může to být katastrofální pro většinu světových korálových útesů," varoval.